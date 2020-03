„Blut wird immer dringend benötigt“

DRK-Ortsverein Hoya glücklich über große Spendenbereitschaft trotz Corona-Krise

+ Auf Abstand und mit Diskretionstrennern ausgestattet waren die Anmeldetische beim Blutspendetermin des DRK in der Hoyaer Guttempler-Bildungsstätte.

Hoya - Von Horst Friedrichs. Der Andrang war so groß wie immer. Doch ein Gedränge gab es nicht. Beim Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Mittwoch in Hoya stellten sich Organisatoren und Teilnehmer auf die Maßgaben der Corona-Krisenbewältigung ein. Erstes sichtbares Zeichen dafür war die Warteschlange der Blutspender, die vom Eingang der Guttempler-Bildungsstätte an der Kiebitzstraße bis zum Bürgersteig reichte. Die Schlangenlänge nämlich war dem Abstand geschuldet, den die Wartenden diszipliniert und rücksichtsvoll, wie „automatisch“, einhielten.