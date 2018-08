Handwerkertag versetzt Besucher in Schweringen zurück in die 1950er-Jahre

Kaum jemand besaß früher einen Backofen in seinem Haus, in dem er hätte Brot backen können. Daher brachte man die Rohlinge einst zum Bäckermeister.

Schweringen - Von Nala Harries. Der Tag des Handwerks ermöglichte rund 300 Besuchern am Sonntag einen Blick in eine längst vergangene Zeit. Dafür hatte der Schweringer Heimatverein viele alte Stücke aus den früheren Handwerksbetrieben des Orts wie der Zimmerei, Sattlerei, Schlachterei, Drechslerei und der Schmiede, die entlang der Hauptstraße ansässig waren, zusammengetragen.

„Ich habe jedes der Häuser abgeklappert. Die Erben der Betriebe überließen mir für unsere Ausstellung verschiedenste Gerätschaften, Familienfotos und Geschichten von damals“, erklärte die Vereinsvorsitzende Elisabeth Kurowski. Somit hatten die Gäste am Sonntag die Möglichkeit, typische Ausstellungsstücke aus den 50er-Jahren rund um die Themen Handwerk, Handel und Landwirtschaft zu bestaunen. Auch deren praktische Anwendung wurde demonstriert und erklärt, beispielsweise anhand einer mobilen Schmiede, einer Forellenräucherei und eines alten Backofens.

Besonders begeistert waren die Besucher von einem kleinen Kino, welches der Heimatverein unter einem Carport eingerichtet hatte. Ein gezeigter, inzwischen digitalisierter Film aus dem Jahr 1980 rief bei den meisten Gästen längst vergessen geglaubte Erinnerungen ins Gedächtnis zurück, zeigte aber auch den jungen Besuchern, wie im vergangenen Jahrhundert ein Schwein geschlachtet wurde oder wie die Arbeit der Müllabfuhr damals aussah.

Ein weiterer Programmpunkt fand in einem der umliegenden alten Häuser statt. Dort erklärte Hermann Ellerbusch unter anderem, mit welchen Gerätschaften damals Büchsen versiegelt wurden. „Früher haben die Leute alles von Hand gemacht. Das ist heutzutage kaum noch vorstellbar“, sagte er. Außerdem zählten zu der kleinen Ausstellung noch Stücke aus der früheren Sattlerei, Tischlerei, Schlachterei und Zimmerei. „Die Dinge stammen größtenteils aus dem letzten Jahrhundert“, sagte Ellerbusch. Sogar eine Uhr von 1913 gab es zu sehen.

Von 28 Betrieben bestehen noch zwei

Auf dem Grundstück der Familien Aldefeld und Vorbeck hatte der Heimatverein einige Aufsteller mit alten Fotos der Handwerkerfamilien und Aufzeichnungen zu deren Geschichten aufgebaut. „In dem Gebäude, wo sich heute die Altenpflege befindet, war damals ein Selbstbedienungsladen“, erklärte Kurowski während eines Rundgangs. Zudem sei es einst so gewesen, dass die Bäckerei Brote für ihre Kundschaft abgebacken hat. „Die Leute gingen mit ihrem rohen Teig zum Bäckermeister und dieser buk das Brot dann in seinem Ofen fertig. Kaum jemand besaß in seinem Haus damals einen Backofen in dieser Größe. Genauso machte man es auch mit Torten. Im Tausch für seine Arbeit bekam der Bäcker dann zum Beispiel einen Sack Mehl“, erzählte sie.

Auch der Interessenverband „De ole Schün“ aus Magelsen war gekommen und präsentierte den Besuchern unter anderem verschiedene Gerätschaften. Wer mochte, konnte bei der Seilerei auch einmal selbst Hand anlegen und aus Bindegarn einen stabilen Strick drehen. „Der Abstand zwischen dem Drehgerät und dem Punkt, wo man das Seil festmacht, nennt sich Reeperbahn“, erklärte Verbandsmitglied Hartmut Westermann. Dies sei auf die Hamburger Reeperbahn zurückzuführen, da dort Reepe, also Taue, für die Schifffahrt hergestellt worden sind.

Handwerkertag in Schweringen © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries © Nala Harries

Ein weiteres Highlight war der Auftritt der Mittelalter-Band „Comes Vagantes“ aus Hoya. Für rund eine Stunde heizte sie den Besuchern des Handwerkertags mit Klängen aus dem Dudelsack ordentlich ein. „Die sind einfach super!“, sagten einige Gäste und klatschten begeistert in die Hände.

Für Essen und Trinken hatte der Heimatverein auch gesorgt. Neben geräucherten Kartoffeln, verschiedenen Torten und einem Bierwagen gab es selbstgemachte Pizza und Brot aus einem alten Backofen. Besonders beliebt waren die frischen Forellen, die zuvor eigenhändig aufgespießt und in den Räucherofen gehängt worden waren.

„Von den 28 Handwerksbetrieben in Schweringen bestehen tatsächlich nur noch die Tischlerei und der Dachdecker. Wir wollten die frühere Zeit noch einmal mit dem Handwerkertag aufleben lassen, und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen“, sagte Kurowski.