„Die Eltern werden heulen“

Von: Sigi Schritt

Das Blasorchester des Johann-Beckmann-Gymnasiums kürzlich beim Rotary-Wettbewerb Rosa in Bruchhausen-Vilsen. © Sigi Schritt

Das Blasorchester des Johann-Beckmann-Gymnasiums bereitet ein Jubiläumskonzert in Hoya vor.

Hoya – Das Johann-Beckmann-Gymnasium in Hoya feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Aus diesem Grund bereitet sich das schuleigene Blasorchesters auf ein Jubiläumskonzert vor. Es soll im Kulturzentrum Martinskirche Hoya über die Bühne gehen. Die Veranstaltung am Freitag, 9. Juni, beginnt um 19 Uhr.

Studienrat Hagen Meyer, Leiter des Ensembles, erklärt, was die Besucher, vor allem die Mütter und Väter seiner Schützlinge, zu hören bekommen. Er ist sich sicher: „Die Eltern werden heulen.“

Einen Streifzug durch die Musikgeschichte inklusive Neuer Deutschen Welle

Denn das 70-köpfige Schülerensemble präsentiert im Konzert – passend zum runden Geburtstag des Gymnasiums – einen Streifzug durch die Musikgeschichte und „ein buntes Rock-Pop-Programm der vergangenen vier Jahrzehnte“. Hagen Meyer hat Melodien einstudieren lassen, die die Eltern seiner Schützlinge kennen. Ein Arrangement nennt er „80er Kult(tour)“. Das werden die Eltern sehr feiern, kündigt der 47-Jährige an. Worum geht es in diesem Programmteil? Um ein Medley der Neuen Deutschen Welle, erläutert er. Potpourri hätten die Eltern der Schüler damals dazu gesagt. Zu hören sind Ausschnitte aus den damaligen Hits wie Skandal im Sperrbezirk von der Spider Murphy Gang, 1000 und 1 Nacht (Zoom) von Klaus Lage, Sternenhimmel von Hubert Kah und Ohne Dich (schlaf’ ich heut Nacht nicht ein) von der Band Münchener Freiheit.

Als er diese Musikauswahl vorstellte, seien die Schüler skeptisch gewesen, blickt er zurück. Doch als Hagen Meyer die Wirkung dieser Musik skizzierte, waren die jungen Bläser Feuer und Flamme. Denn die Eltern der Jungbläser hätten diese damals angesagte Musik gehört.

ABBA-Gold-Medley mit den Erfolgshits The winner takes it all, Dancing Queen, Mama Mia und Fernando

Was auch nicht fehlen darf: Die Musik einer Gruppe, die 1974 den Eurovision Song Contest gewonnen hat: ABBA. Eigentlich eine Band der 1970er Jahre, die in den 1990er Jahren ein Revival erlebte. Und so hören die Konzertbesucher ein ABBA-Gold-Medley mit den Erfolgshits The winner takes it all, Dancing Queen, Mama Mia und Fernando.

Filmmusik erinnert an die James-Bond-Filme / Titel wurde beim Rotary-Musikwettbewerb Rosa beklatscht

Ein weiterer Programmpunkt ist der Filmmusik gewidmet. Beim Abschlusskonzert des Musikwettbewerbs Rosa von Rotary hatte das Blasorchester die Titelmelodie der James-Bond-Filme gespielt – Publikum und Jury waren begeistert. Das Ensemble wird es beim Jubiläumskonzert noch einmal spielen, verspricht der Dirigent. „Das ist ein Highlight.“

Kurzweiliges Programm

Es soll ein kurzweiliges Programm werden, kündigt Hagen Meyer an. Es werde netto eine Stunde dauern, aber durch eine Pause unterbrochen. Die Schüler servieren Getränke.

Der Eintritt ist frei, das Ensemble bittet um eine Spende. Hagen Meyer hofft auf spendable Gäste, denn das Geld werde wieder investiert: in Noten.

Wird das Konzert gefilmt und zum Beispiel auf Youtube veröffentlicht? Nein. Wer es sehen und die Musik genießen will, sollte an dem Tag rechtzeitig kommen. Es gibt nur 350 Plätze. Den Aufwand, die Veranstaltung zu filmen und auch den Ton abzumischen, könnten die Musiker nicht zusätzlich bewältigen. Es gebe zwar eine Technik-Arbeitsgemeinschaft, aber das Projekt müsse sich noch entwickeln.

Dass der Musik- und Geschichtslehrer viel Herzblut in die Orchesterarbeit steckt, merkt man, wenn er von seinen Schülern und ihrem Engagement schwärmt. Vor rund acht Jahren hat Hagen Meyer den Grundstein für das Orchester gelegt. Damals hätten sich 30 Schülerinnen und Schüler dafür interessiert, für Konzerte zu üben und diese auch zu geben. „Dann kamen immer mehr Schüler dazu.“ Inzwischen besteht das Orchester aus Musikern der Jahrgänge 8 bis 13. Die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 14 und 19 Jahre alt. Grundlage für die Orchesterarbeit sei das Erlernen von Instrumenten in den Bläserklassen. Die Bläserklassen werden in Klasse 5 eingerichtet. Ab Klasse 8 können gute Schülerinnen und Schüler ins Orchester wechseln, besonders leistungsstarke sogar schon ab Klasse 7. Doch Hagen Meyer macht es seinen Schützlingen nicht leicht. „Sie müssen sich strecken und lernen, bestimmte Schwierigkeitsgrade zu meistern. Ich wähle bewusst Stücke aus, die an ihre Grenzen gehen. Dafür müssen sie zu Hause lernen.

Macht seine Schützlinge fit für große Bühnen: Dirigent Hagen Meyer. © Sigi Schritt