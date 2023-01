Vorsicht ist besser als Nachsicht: THW-Ortsverband Hoya bereitet sich auf Blackout vor

Von: Nala Harries

Der THW-Ortsverband Hoya hat sich auf einen möglichen Blackout vorbereitet. Wie Ortsbeauftragter Nils Freiherr Grote (links) und Fachberater Sven Hilker zeigen, ist das Lager bereits mit ausreichend Getränken gefüllt, um die Kräfte vor Ort versorgen zu können. © nala harries

Hoya – Fällt mal für ein paar Minuten der Strom aus, ist das zwar ärgerlich, aber nicht unbedingt weiter tragisch. Erstreckt sich der Ausfall jedoch über mehrere Wochen und betrifft er nicht nur ein paar Haushalte, sondern womöglich ganz Niedersachsen, kann von einer Katastrophe gesprochen werden, meinen Ortsbeauftragter Nils Freiherr Grote und Fachberater Sven Hilker.

Die beiden sind zwei von 65 aktiven Mitgliedern des Ortsverbands Hoya des Technischen Hilfswerks (THW). Und diese Truppe ist es auch, die im Falle eines Blackouts den für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen – Landkreis und Samtgemeinde – ihre Unterstützung anbietet und sogenannte Amtshilfe leistet. Im Gespräch erzählen die beiden Männer, wie sich das THW am Standort in der Grafenstadt auf einen länger anhaltenden Stromausfall vorbereitet hat.

Verbandsintern habe sich im Dezember 2022 eine Arbeitsgruppe rund um das Thema Blackout gegründet, berichtet Sven Hilker. Auch er gehört zu dem Team. „Die THW-Leitung hat anlässlich der Gasmangellage Empfehlungen ausgesprochen, die der Ortsverband daraufhin durchgearbeitet hat.“ Beispielsweise ist dabei von Vorratshaltung die Rede. „Wir müssen uns mindestens 14 Tage lang verpflegen können, bestimmte Mengen an Gas und Kraftstoff für die Fahrzeuge vorhalten sowie Hygieneartikel auf Lager haben, um unsere Einsatzkräfte vor Ort zu versorgen“, erklärt Freiherr Grote.

Darüber hinaus machte sich die Arbeitsgruppe Gedanken um die Organisation. Wie gestaltet sich die Alarmierung der Kräfte, wenn das Handynetz plötzlich ausfällt? Dies sei nur eine von vielen Fragen, die vorsorglich geklärt werden müssen. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass sich nach einer gewissen Zeit alle beim Ortsverband einfinden sollen, um sich über die Lage zu informieren“, gibt der Ortsbeauftragte Einblick in die Pläne.

Ferner musste herausgefunden werden, wer dem Ortsverband dann überhaupt zur Verfügung steht. Diesbezüglich sollten die Kräfte mit ihren Arbeitgebern ins Gespräch kommen. Ebenso habe das THW seine Mitglieder dafür sensibilisiert, sich selbst und ihre Familien auf einen möglichen Blackout vorzubereiten. Beispielsweise wurde ihnen geraten, sich eine Taschenlampe und ein Kurbelradio zuzulegen sowie ausreichend Wasser und Lebensmittel für mindestens eine Woche auf Vorrat zu haben.

Nahrung und Getränke muss auch der Ortsverband bereitstellen. „Und das sind nicht ganz unerhebliche Mengen. Wir waren erschrocken, wie viel wir tatsächlich benötigen“, meint Fachberater Sven Hilker. Dabei handele es sich beispielsweise um Langzeitlebensmittel, die nicht gekocht werden müssen, sowie etliche Getränkeflaschen, sagt er und führt in einen Lagerraum, in dem sich die Kisten stapeln (siehe Bild). „Aktuell sind wir zu 75 Prozent auf einen Blackout vorbereitet, es fehlt noch an der Verpflegung“, so der Fachberater.

Zu der Ausstattung für einen solchen Ernstfall zählt ebenso ein großes Notstromaggregat, welches das THW benötigt, um den eigenen Betrieb am Laufen zu halten. Auch einige Landwirte haben bereits Vorsorge getroffen und sich ein solches Gerät angeschafft. So beispielsweise Tim Friedrichs aus Hilgermissen (wir berichteten). Denn wenn die Lüftung im Schweinestall nicht mehr laufe, die automatische Fütterung ihren Dienst versage oder die Melkmaschine nicht mehr funktioniere, komme es auf jede Minute an, berichtete er im Gespräch mit der Kreiszeitung. „Sind solche Vorbereitungen getroffen, könnten wir einen Blackout hier auf dem Land bewältigen, in einer Großstadt mit mehreren Millionen von Einwohnern könnte es zu größeren Problemen kommen“, lautet die persönliche Meinung von Sven Hilker.

Großartig üben müssten die Kräfte des THW-Ortsverbands ein solches Szenario nicht. „Die Elektroeinspeisung in ein Gebäude wird regelmäßig trainiert“, berichtet der Fachberater. Auch das Mitführen von ausreichend Verpflegung sei Standard. Die Ausbildungsdienste würden jeweils an einem Samstag im Monat sowie donnerstags und je nach Bedarf stattfinden. Wer sich daran beteiligen und ehrenamtlich beim THW miteinsteigen möchte, kann sich bei Nils Freiherr Grote per E-Mail an ob@thw-hoya.de melden.

Was genau auf die Einsatzkräfte des THW zukommen würde, wenn es tatsächlich zu einem Blackout kommen sollte, sei bisher noch unklar. „Es ist schwer zu sagen, wo wir dann eingesetzt werden, das hängt von der Entscheidung des Landkreises ab“, sagt Hilker. Bisher sei der Ortsverband immer dann tätig geworden, wenn die Feuerwehr bei Einsätzen an ihre Grenzen stoße oder es an „Man-Power“ fehle. „Bei Brandeinsätzen kam es schon oft vor, dass wir mit unserer ,Fachgruppe Räumen‘ und schwerem technischen Gerät unterstützt haben. Unser Bagger ist diesbezüglich oft im Einsatz“, weiß Nils Freiherr Grote und äußert die Hoffnung, dass es zu einem Blackout – trotz aller Vorbereitung – nicht kommt.