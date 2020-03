Bewohner rettet sich ins Freie

Wohungsbrand in Bücken / Rund 120 Brandschützer im Einsatz

+ Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlagen die Flammen aus dem Gebäude. Foto: Marion Thiermann

Bücken – In Bücken ist es am Montagabend zum Brand einer Wohnung gekommen. Der Mieter konnte sich selbst in Freie retten. Das Feuer ereignete sich laut Angaben der Polizei an der Straße Am Markt in Bücken. Insgesamt wurden rund 120 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren zum Brand in dem Mehrfamilienhaus, in dem sich auch eine Geschäftsräumlichkeit befindet, gerufen.