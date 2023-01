Parkinson-Kranke vom Sofa holen

Von: Sigi Schritt

Spielen im Deutschen Bundestag eine Partie Tischtennis: Lars Rokitta (links) und der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig. © Sigi Schritt

Lars Rokitta aus Eystrup spielt in der Turnhalle des Deutschen Bundestages mit Abgeordnetem Axel Knoerig Tischtennis - aus gutem Grund.

Eystrup/Berlin – Im Deutschen Bundestag wird nicht nur debattiert, sondern auch Sport getrieben. Kürzlich machte ein Benefiz-Turnier in der Sporthalle des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses auf Parkinson und den bundesweiten Verein für Betroffene und Angehörige „PingPongParkinson“ aufmerksam. Mittendrin: Lars Rokitta. Der sportlich erfolgreiche Eystruper – Weltmeister Doppel 2021, Bronze 2022 – spielte dort eine Partie Tischtennis mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Knoerig.

Der Eystruper hatte Knoerig zu der Veranstaltung eingeladen und freute sich darüber, dass der Abgeordnete sich die Zeit für eine Vorstellung des Vereins sowie ein gemeinsames Trainingsspiel nahm.

In seiner Funktion als Vize-Vorsitzender des Sport-Fördervereins Niedersachsen sagte Knoerig weitere Unterstützung zu. Lars Rokitta, seit 2015 mit Parkinson diagnostiziert, war mit einem Team aus zwei Spielern und zwei Begleitern in die Hauptstadt gereist. Die Schirmherrschaft für das Turnier hatte Tischtennis-Bundestrainer Jörg Rosskopf übernommen, während Knoerigs Bundestagskollege Albert Stegemann (CDU) für die Organisation zuständig war. „Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Sport die Gesundheit fördern und Menschen zusammenbringen kann“, lobte Knoerig den Verein und die Veranstaltung. Im Interview spricht Lars Rokitta über das Turnier im Bundestag, über den Verein und über Parkinson:

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig ließ es sich nicht nehmen, mit Ihnen Tischtennis zu spielen. Wer hat gewonnen?

Lars Rokitta: Im Vorfeld des Benefiz-Turniers hatte ich Kontakt aufgenommen. Sein Büro hat innerhalb von wenigen Stunden geantwortet und mir eine Zusage erteilt, mich beim Turnier zu besuchen. Die Zeit mit Herrn Knoerig war sehr begrenzt, da an diesem Tag sehr viele namentliche Abstimmungen im Plenum stattgefunden haben. Wir hatten einige kurze Ballwechsel. Ich würde sagen unentschieden.

Wie verlief der Tischtennis-Wettbewerb im Deutschen Bundestag? Wie war es, in der Hauptstadt zu spielen?

Es fanden tolle Spiele statt, doch der Austausch mit den Bundestagsabgeordneten war wichtiger. Ich bin ohne Vorbehalt hingefahren und war einfach nur gespannt, was mich da erwartet.

In der Turnhalle des Deutschen Bundestages: Axel Knoerig (links) und Lars Rokitta. © Sigi Schritt

Wer trat in Berlin gegeneinander an?

Es spielten Bundestagsabgeordnete zusammen mit an Parkinson Erkrankten. Unter den Politikern waren unter anderem Frank Ulrich (SPD, ehemaliger Bundestrainer und Olympiasieger im Biathlon) und der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Karl Lauterbach hat im Doppel mit dem Bundestrainer, ehemaligen Weltmeister und Schirmherren der Veranstaltung Jörg Rosskopf gespielt.

Und wie wirkte der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf Sie?

Ich muss mal eine Lanze für Herrn Lauterbach brechen. Er, der zurzeit stark in der Kritik wegen seiner gelebten Politik steht, hat sich in dieser kurzen Zeit voll und ganz uns gewidmet und weitere Unterstützung im Kampf gegen Parkinson zugesichert.

Aber auch die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) war zugegen und sprach in ihrer Eröffnungsrede von Hilfe und Unterstützung für unseren Sport. Es waren wirklich alle mitspielenden Politiker offen und jederzeit ansprechbar.

Benefiz-Turnier im Deutschen Bundestag. © Sigi Schritt

Seit wann engagieren Sie sich im Verein „PingPongParkinson“?

Ich habe Anfang September 2021 mein erstes Turnier in der PingpongParkinson-Szene in Nordhorn gespielt. Im Doppel konnte ich eine Bronzemedaille bei den Internationalen German Open gewinnen. Eine Woche später wurde es verrückter. Im Doppel-Mixed wurde ich an der Seite von „Watsi“ Weltmeister. Plötzlich stehe ich mit ihr auf dem Podest, und die Nationalhymne wird gespielt. Ich habe mich im Anschluss an das Turnier berufen gefühlt, mich weiter in diese Szene einzubringen. Zusammen mit meinem Heimatverein, dem TSV Eystrup, organisierte ich im April des Jahres ein Turnier für eben diese an Parkinson Erkrankten. Knapp 50 Teilnehmer aus Deutschland und aus anderen Teilen Europas waren zu Gast bei uns. Bei der letzten Weltmeisterschaft im Oktober in Pula/Kroatien hat sich die gute Organisation des Eystruper Turniers rumgesprochen. Ich wurde zum Leiter Team Germany berufen und war mit diversen Organisationsarbeiten betreut.

Wie lief das Turnier?

Aus Pula kam ich mit einer Bronzemedaille im Doppel zurück. Mein Partner Christopher Toetz und ich konnten damit den dritten Platz von den Internationalen German Open bestätigen.

Ihre Hauptaufgabe ist, den Förderfonds zu leiten. Was kann man sich darunter vorstellen?

Der neu gegründete Förderfonds ist ab dem 1. Januar gestartet und soll die Parkinson-Erkrankten dahingehend unterstützen, Turniere zu besuchen und Beträge zu bezahlen. Der Startschuss zum Fonds wurde übrigens beim Turnier in Eystrup gelegt. Durch eine Tombola und spätere Aufrundung durch den TSV Eystrup konnten 1 000 Euro an den Parkinson-Förderfonds übergeben werden.

Was sollten die Menschen über Parkinson wissen?

Die Parkinsonkrankheit ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Typische Symptome sind Bewegungsstörungen wie Bewegungsverlangsamung, steife Muskeln, Zittern sowie eine instabile Körperhaltung. Das ist nicht heilbar.

Was ist Ihre Botschaft?

Ich habe Parkinson. An einigen Tagen geht es mir nicht so gut. Mein Körper streikt leider hin und wieder. Aufgeben ist keine Option. Ich kämpfe für die Sache und hoffe, mit meiner Art und Weise möglichst viele an Parkinson Erkrankte zu erreichen – sie vom Sofa zu holen.

Muss man gut spielen können?

Man muss nicht gut spielen können. Die Bewegung, aber vor allem die sozialen Kontakte, sind für jeden wichtig.

Egal, mit welcher Krankheit. Ich versuche, die breite Öffentlichkeit zu aktivieren sowie Sponsoren für den Verein zu finden, um den PingpongParkinson-Stützpunkt Eystrup weiter auszubauen. Wir kommen immer an Grenzen, und ich würde mir für dieses Jahr wünschen, dass wir einige Förderer für unsere Trainer finden.

Wie hilft der Sport, die Krankheit Parkinson zu bekämpfen?

Parkinson ist nicht ansteckend – Pingpong-Parkinson schon. Training ist gut für den Körper. Nach jedem Mal, jedem Spiel, geht es mit dem Bewegungsapparat besser.

Was ist für das Jahr 2023 geplant?

Jeden Dienstag ist ab 18.30 Uhr Training in der alten Turnhalle in Eystrup. Das zweite „Rokitta‘s Rostschreck PingpongParkinson-Turnier“ ist vom 28. bis zum 29. April geplant. 72 Spieler sind bereits angemeldet. Weitere Turniere: Vom 18. bis zum 21. Mai German Open in Düsseldorf (jeder an Parkinson Erkrankte kann mitspielen), 10. bis 17. September Europameisterschaften in Schweden/Malmö und vom 23. bis 30. September die vierten Weltmeisterschaften in Österreich/Wels.

Der Verein „PingPongParkinson Deutschland“ Der Verein „PingPongParkinson Deutschland“ ist am 2. Februar 2020 in Nordhorn gegründet worden. Nach der ersten Weltmeisterschaft in New York 2019 hat sich der jetzige Vorsitzende Thorsten Boomhuis dazu berufen gefühlt, Tischtennis für Menschen mit Parkinson zu organisieren. Aktuell wächst der Verein, ein Ende scheint zurzeit nicht in Sicht. „Wir können jeden Monat rund 40 neue Mitglieder begrüßen. Mit bisher fast 900 Mitgliedern dürfen wir mehr als zufrieden sein“, sagt Lars Rokitta. Seit August 2021 gehört der Eystruper zu den aktiven Spielern. Er ist Mitglied des Gesamtvorstands, leitet den Sozialfonds und ist für die Sponsorenbetreuung zuständig. PingPongParkinson-Chef Thorsten Boomhuis bezeichnet Rokitta als „gute Seele des Vereins“. Der Eystruper gehört zu den Gesichtern der Gruppe in Deutschland. Und offenbar nicht nur da, sondern auch bei vielen anderen Vereinen ist er als Ansprechpartner gefragt. „Das macht die Arbeit sehr interessant“, findet Lars Rokitta. „Was seit etwas mehr als einem Jahr in dieser Szene passiert, ist einfach nur überragend, und ich habe mit dem Verein eine neue Aufgabe und neue Heimat gefunden.“

Bei einem Benefiz-Turnier im Deutschen Bundestag haben Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) sowie zahlreiche Abgeordnete, darunter auch der CDU-Mandatsträger Axel Knoerig, Unterstützung zugesagt.

Lars Rokitta ist erreichbar per E-Mail an lars@pingpongparkinson.de oder unter der Mobiltelefonnummer 0151/46273560. sie