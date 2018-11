Bekommt Eystrup einen Boule-Platz?

Interessengemeinschaft stellt Antrag

+ © dpa Niedersächsischer Bädertag diskutiert über den Kurort von morgen © dpa

Eystrup - Über den Antrag zur Errichtung eines Boule-Platzes im Zentrum Eystrups berieten in ihrer jüngsten Sitzung die Mitglieder des Kulturauschusses. Die Interessengemeinschaft „Boulen in Eystrup“ um Wilfried Graue hatte diesen eingebracht. „Es haben sich Leute zusammengefunden, die gerne spielen wollen“, erklärte Graue. In vielen Gemeinden gebe es bereits solche Plätze. „Wir würden uns wünschen, dass es auch hier in Eystrup an zentraler Stelle einen Boule-Platz gibt“, sagte Graue. Vorbild sei das Land Frankreich, wo sich die Spieler inmitten der Stadt treffen würden.