Fahrsicherheitstraining für junge Autofahrer: Beide Hände gehören ans Lenkrad

Hoya - Von Marion Thiermann. 18 Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren absolvierten am Samstag ein Fahrsicherheitstraining für junge Autofahrer. Organisiert wurde das mittlerweile zehnte Seminar dieser Art in Kooperation von der Fahrschule Dietmar Selent, der Polizei Hoya, der Freiwilligen Feuerwehr Bücken sowie der Verkehrswacht Nienburg.

In einem theoretischen Teil am Vormittag in der Zweigstelle der Fahrschule Selent in Hoya wurden Unfallursachen besprochen und erklärt, wie man diese vermeiden kann. Jan Schumacher, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Bücken, zeigte zudem eine Präsentation mit Bildern von Verkehrsunfällen in der Samtgemeinde Hoya, um die Teilnehmer zu sensibilisieren.

Der Praxisteil bildete den Schwerpunkt des Seminars. Aufgeteilt in drei Gruppen, sammelten die Teilnehmer Erfahrungen in den Kategorien „Fahrprüfung“, „Fahren mit Rauschbrille“ und „Fahrsicherheitstraining“.

Bei der Fahrprüfung wurden mit drei Fahrschulautos häufige Unfallstrecken abgefahren, unter anderem die kurvenreiche Strecke zwischen Duddenhausen und Asendorf und die Landesstraße zwischen Martfeld und Hoya.

+ Beim Bremsen auf nasser Fahrbahn vor einem Hindernis blieben die Schaumstoffwürfel bei den meisten Teilnehmern stehen. © Marion Thiermann Die Teilnehmer sollten sich gegenseitig zu den Schwerpunkten Fahrzeugbeherrschung, Einhalten der Verkehrsvorschriften und Verhalten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern beobachten. Im Anschluss besprachen die Teilnehmer die Fahrt mit dem begleitenden Fahrlehrer. Häufige Fehler waren das berüchtigte Fahren mit nur einer Hand am Lenkrad und die Missachtung von Verkehrsschildern.

Mit Polizist Thomas Oppermann auf der Beifahrerseite eines Fahrschulwagens fuhren die jungen Autofahrer mit Rauschbrillen (0,8 Promille, 1,3 Promille und simulierten 0,8 Promille-Nachtsicht). Die Teilnehmer fuhren mit den Brillen automatisch unsicher, Schlangenlinien und ziemlich dicht an Hindernissen vorbei. Auch beim Aufstellen eines Warndreiecks unter simuliertem Rausch merkten sie den Verlust der Motorik, sie griffen vorbei und kamen ins Taumeln.

Wie lang ist der Anhalteweg bei einer Vollbremsung? Das testeten die Frauen und Männer bei Tempo 30, 40, 50 und 60. Anleitung gab Frank Rührup von der Verkehrswacht Nienburg auf dem Parkplatz der Firma Oelschläger. Außerdem erfuhren die Teilnehmer mehr über die richtige Sitzhaltung im Auto und wie sie ihr Fahrzeug in einer scharfen Kurve unter Kontrolle halten können.

Um deutlich zu machen, wie sich der Bremsweg bei einer nassen Fahrbahn verändert, wässerte die Feuerwehr Hoya den Parcours. Auch dort erwischte Rührup den einen oder anderen Teilnehmer beim einhändigen Fahren.

Die Übungen, die er mit den Teilnehmern durchführte, sind ein kleiner Teil aus dem ganztägigen Fahrsicherheitstraining, das die Verkehrswacht Nienburg in der Kaserne in Langendamm anbietet: „Wer Lust hat und noch mehr üben möchte, kann sich gerne anmelden, es gibt auch Gutscheine dafür, die man sich schenken lassen kann“, erklärte er.

Vor dem Abschlussgespräch am Nachmittag wurden noch das Fremdstarten mit Überbrückungskabeln sowie das Anbringen von Abschleppseilen demonstriert.

Die Teilnehmer waren von dem Seminar begeistert. „Es hat Spaß gemacht“, sagten sie unisono, waren jedoch erschrocken darüber, „was für Fehler man macht, obwohl die Führerscheinprüfung gar nicht so lange her ist“.