Stand der Bauarbeiten: Grafenschloss in Hoya soll Anfang 2024 bezugsfertig sein

Von: Rebecca Göllner-Martin

Mehrere Gewerke befinden sich derzeit auf der Baustelle am Schloss Hoya. Ein Kran veranschaulicht bereits aus der Ferne: Dort passiert etwas. © rebecca Göllner-Martin

Hoya – „Es bewegt sich viel“, sagt York Schmelter, Wirtschaftsförderer der Samtgemeinde Grafschaft Hoya. Er ist zuversichtlich, dass der Zeitplan, welchen sich die Stadt Hoya für das Projekt „Grafenschloss“ gesetzt hat, eingehalten wird. Das ehrgeizige Ziel: Bezugsfertigkeit im ersten Quartal 2024. Mehrere Gewerke arbeiten derzeit parallel.

„So lange es das Wetter zulässt, wird durchgearbeitet – auch im Winter“, meint Schmelter. Vor allem im Weserflügel (Gebäude A) schreiten die Arbeiten immer weiter voran. Das Dach ist neu eingedeckt, im Innenbereich erfolgt derzeit der Ausbau. Heizungsmonteure und Elektriker sind dort am Werk und auch die Sanitäranlagen sowie der Küchenbereich für die geplante Gastronomie sind bereits in den Grundzügen erkennbar. Ebenso ziehen die Handwerker Brandschutzdecken in das alte Gemäuer ein. Im Januar und Februar sollen im Weserflügel die Putzarbeiten erfolgen, und etwa im Mai kommen dann die neuen Bodenbeläge hinein.

Der alte Bodenbelag im Treppenhaus bleibt erhalten und wird wieder instand gesetzt. Er erinnert an einstige Zeiten im Schloss Hoya. © Rebecca Göllner-Martin

„Wir haben seit dem Sommer einiges geschafft. Die Baustelle funktioniert sehr gut“, ist auch Architekt Patrick Dietz von der beauftragten Firma pmp Projekt aus Hamburg optimistisch gestimmt. Im Mittelgebäude (Gebäude B) werde demnächst die Haustechnik verlegt. Dort soll später einmal das Standesamt nebst Trauzimmer einziehen.

Zuallerletzt werde dann der Ostflügel (Gebäude C) in Angriff genommen. Dort entsteht ein Saal, in dem 100 Personen Platz finden sollen. Dafür mussten alte Mauern weichen und ein neuer Stahlträger sorgt für Stabilität. Zwei Gewerbeeinheiten finden ein neues Zuhause im Obergeschoss des Ostflügels. „Wir nähern uns einem Zustand, bei dem wir keine Überraschungen mehr erleben“, berichtet Patrick Dietz erfreut.

Wirtschaftsförderer York Schmelter (links) und Architekt Patrick Dietz begutachten die Wandstruktur, welche teilweise erneuert werden musste. © Rebecca Göllner-Martin

Mit mit Mehrkosten von 18 bis 23 Prozent rechnet indes Wirtschaftsförderer York Schmelter für die gesamte Maßnahme. Dies sei den allgemeinen Preissteigerungen, insbesondere auch im Baugewerbe, geschuldet. Welche Summe unter dem Strich herauskomme, müsse sich noch zeigen. Für das Projekt „Schloss“ stehen in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt 5,7 Millionen Euro im Haushalt der Stadt bereit.