Mehr Bauplätze als aktuell erforderlich: Rat Hoyerhagen fast Satzungsbeschluss für „Dorfstraße-Nord“

Von: Nala Harries

An der Dorfstraße in Hoyerhagen soll zukünftig ein neues Baugebiet entstehen. Aktuell befindet sich auf der dafür vorgesehenen Fläche (rechts) allerdings noch ein Feld. Bis die Gemeinde die neuen Grundstücke veräußert, sollen aber erst einmal die übrigen Plätze im Gebiet „Auf der Heide“ bebaut werden. © nala harries

Hoyerhagen – Das Interesse von Häuslebauern, die sich in der Gemeinde Hoyerhagen niederlassen wollen, ist riesig. Jedenfalls war es noch vor der erheblichen Preissteigerung und Zinsanhebung so. „Häuser sind in der aktuellen Lage nur schwer zu finanzieren“, brachte es Gemeindedirektor Peter Bruns während der jüngsten Ratssitzung am Dienstag auf den Punkt.

Dennoch fasste das Gremium einstimmig den Satzungsbeschluss für den neuen Bebauungsplan „Dorfstraße-Nord“.

Die Baugrundstücke in den Plangebieten „Kanalstraße“, „Tivoli“ und „Dorfstraße – Bei der Mühle“ sind allesamt verkauft und der Erstbezug ist nahezu vollständig erfolgt. Daher bot die Kommune vor nicht allzu langer Zeit weitere Niederlassungsmöglichkeiten im Bebauungsplangebiet „Auf der Heide“ an. Fünf der neun Flächen sind dort bereits veräußert. „Es gab eine immense Nachfrage nach Baugrundstücken“, erklärte Peter Bruns die Hintergründe. Daher wollte die Gemeinde frühzeitig neue Plangebiete sichern und machte sich daran, den Bebauungsplan „Dorfstraße-Nord“ aufzustellen.

Doch dann kamen der Ukraine-Krieg und mit ihm eine erhebliche Zinsanhebung. „Die Nachfrage ließ nach und die Interessenten sprangen reihenweise ab“, so der Gemeindedirektor über die Folgen.

Der Landkreis wirft der Kommune daher vor, dass sie über den Bedarf hinaus planen würde. Rein rechnerisch sei dieser nämlich bereits mit dem Bebauungsplan „Auf der Heide“ bis 2030 sowie mit dem neuen Gebiet „Dorfstraße-Nord“ bis 2033 gedeckt, geht aus der Beschlussvorlage hervor. „Dieser Umstand war jedoch der hohen Nachfrage geschuldet“, erklärte Bruns. Er stimmte zwar zu, dass die neuen Flächen aktuell nicht benötigt würden, riet dem Rat dennoch, das Ganze zum Abschluss zu bringen.

Anschließend berichtete er von den Ergebnissen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung: Gegenüber des Planungsgebiets befinde sich eine Zimmerei. „Da die Räume überwiegend zur Lagerung genutzt werden, sehen wir aber keinen Grund noch einmal auf Lärm zu überprüfen“, so Bruns. Ferner würden in dem Gebiet keine Kampfstoffe vorliegen. Auch in puncto Geruchsemissionen seien keine Konflikte zu erwarten. Aus der Bürgerschaft seien ebenfalls keine Einwände gekommen. Demnach würden die Stellungnahmen nicht zu einer Planänderung führen.

Bevor es allerdings zum Verkauf der Grundstücke im Gebiet „Dorfstraße-Nord“ kommt, sollen zunächst die übrigen Plätze im Bereich „Auf der Heide“ bebaut sein, heißt es in der Beschlussvorlage. Dies bestätigte auch Peter Bruns während der Sitzung: „Wir wollen diese erst anbieten, wenn sie tatsächlich benötigt werden.“