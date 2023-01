Autofahrer aufgepasst: Mehrere Baumaßnahmen sind 2023 in der Samtgemeinde Hoya geplant

Von: Nala Harries

Die Ortsdurchfahrt Schweringen soll auf einer Länge von rund 2,4 Kilometern ausgebaut werden. © NALA HARRIES

Samtgemeinde – Bereits im vergangenen Jahr verlief es für Autofahrer nicht immer ganz reibungslos auf den Straßen in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya. Zahlreiche Baustellen unterbrachen den Verkehrsfluss. Besonders in Erinnerungen sind den meisten dabei wohl die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Hoya geblieben.

Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsstelle Nienburg, nun ankündigt, soll es das aber noch nicht gewesen sein. Denn 2023 würden gleich mehrere Kreis- und Landesstraßen in der Grafschaft in den Fokus von Bauarbeiten rücken. Die Kreiszeitung hat nachgefragt, um welche es sich dabei handelt.

Zum einen soll die Ortsdurchfahrt Schweringen ausgebaut werden, gibt Pressesprecherin Lisa Hustedt Einblick in die Pläne. Die Arbeiten würden sich dabei auf eine Länge von rund 2,4 Kilometern erstrecken. Rund 1,4 Millionen Euro koste das Vorhaben. „Die Fahrbahn der L 351 im Zuge der Ortsdurchfahrt Schweringen ist aufgrund der großen Unebenheiten erneuerungsbedürftig geworden“, erklärt sie, warum ein Ausbau unumgänglich ist. Der Beginn der Maßnahme sei für 2023 vorgesehen, die Fertigstellung werde sich voraussichtlich aber in das Jahr 2024 hineinziehen.

Ferner sind Bauarbeiten an der Kreisstraße 148 geplant. Insbesondere geht es dabei um einen Ersatzneubau für die Brücke zwischen Warpe und Bücken über den Holtruper Moorgraben. „Eine routinemäßige Brückenprüfung hat ergeben, dass ein Ersatzneubau aufgrund mangelnder Tragfähigkeit notwendig geworden ist“, begründet die Pressesprecherin. Allerdings sei noch nicht genau klar, wann es damit losgehen könne. Denn der Beginn der Maßnahme stehe in Abhängigkeit zu einer Förderzusage nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Die veranschlagten Kosten würden sich bisher auf circa 450 000 Euro belaufen.

Darüber hinaus sollen Bauarbeiter voraussichtlich im Sommer dieses Jahres an die Kreisstraße 151 ausrücken. Zwischen den Gemeinden Hassel und Heidhüsen ist eine Fahrbahnsanierung und der Bau eines neuen Radwegs auf einer Länge von knapp 1,5 Kilometern zur Lückenschließung geplant. Kostenpunkt: circa 2,3 Millionen Euro.

Wann zwischen Hilgermissen und Wienbergen die Bauarbeiten konkret starten, könne Lisa Hustedt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Der Beginn sei allerdings für 2023 angepeilt. Ebenso wenig kann sie beziffern, wie hoch die Kosten für die dort vorgesehene Fahrbahnsanierung der Kreisstraße 155 ausfallen würden.

Zu Sperrungen und damit einhergehenden Umleitungen für den Verkehr gibt die Behörde ebenfalls noch nichts bekannt. „Was feststeht, ist aber, dass sich die Bürger im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Schweringen auf vorübergehende Einschränkungen einstellen müssen“, so Lisa Hustedt abschließend.