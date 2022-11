Planungen für Arbeiten an der Grundschule Eystrup schreiten voran: Baustart im Sommer 2024

Von: Nala Harries

Teilen

Ein Großteil der Bauarbeiten ist im Bestand der Gretel-Bergmann-Grundschule geplant. Zudem soll eine neue Mensa errichtet werden. © nala harries

Eystrup – Die Schulen in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya stehen in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen. Denn sie müssen zukünftig weitere Anforderungen in puncto Brandschutz, Inklusion und Ganztagsbetrieb erfüllen. Dafür sind erhebliche Baumaßnahmen erforderlich – und diese sollen auch teilweise während des laufenden Betriebs durchgeführt werden.

Für die Gretel-Bergmann-Grundschule in Eystrup sind die Planungen bereits in vollem Gange. Zu Beginn der Sommerferien 2024 soll es dort losgehen, verkündeten Lutz Peymann und Torsten Höfer vom zuständigen Ingenieurbüro Meyer + Borcherding im Rahmen der Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde am Dienstag.

Zum einen ist die Errichtung einer neuen Mensa im Bereich vor der Turnhalle geplant. Zum anderen soll im Bestand saniert und umgebaut werden. So ist beispielsweise vorgesehen, einen Fahrstuhl zu installieren, das Lehrerzimmer zu verlegen und zu erneuern, Brandschutztüren einzusetzen, an der Fassade zu arbeiten, den Haupteingang umzugestalten und Räume umzusetzen. „Wir haben uns viele Gedanken darum gemacht, dass während der Bauphasen immer ausreichend Klassenräume zur Verfügung stehen. Der Neubau der Mensa beeinträchtigt dies nicht, aber wenn wir im Bestand bauen, stoßen wir schnell an die Grenzen“, wies Torsten Höfer auf die Schwierigkeiten hin. Daher sei vorgesehen, die Abbrucharbeiten sowie besonders lärmintensive Arbeiten jeweils während der Ferien durchzuführen. Im Sommer 2024 soll es daher unter anderem den ersten Klassenräumen an den Kragen gehen, damit diese im Anschluss bereits genutzt werden können. Außerdem rückt der Umbau des Lehrerzimmers in den Fokus, da diese Arbeiten nicht im laufenden Betrieb über die Bühne gehen könnten. Ebenso werden die Vorbereitungen für den Einbau des Fahrstuhls getroffen. Der Keller, in dem sich aktuell die Küche befinde, könne erst umgebaut werden, wenn die neue Mensa fertig sei.

Warum werde nicht auf eine Container-Lösung – ähnlich wie in Hoya – zurückgegriffen?, fragte eine Einwohnerin. Die Projekte seien nicht zu vergleichen, da in der Grafenstadt ein gesamter Trakt abgerissen werden musste, meinte Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer dazu. Zudem würden für Container ebenso Genehmigungen und Anschlüsse benötigt. Darüber hinaus habe man aus Kostengründen davon abgesehen, da ansonsten die geplanten vier Millionen Euro für das Projekt weit überschritten würden.

„Aber mit Beginn des neuen Schuljahres 2025 sollen die Maßnahmen in Eystrup voraussichtlich abgeschlossen sein“, prognostizierte Detlef Meyer. Vorausgesetzt alles laufe so wie geplant und Material sowie Personal würden zur Verfügung stehen. „In unserem Haus warten wir aktuell seit 26 Wochen auf die Lieferungen von Fenstern“, sprach Torsten Höfer ein Problem an, mit dem derzeit viele zu kämpfen hätten. Die Planungen für die Grundschule hätten noch vor der Energie-Krise und dem Personalmangel im Handwerk begonnen, fügte Detlef Meyer hinzu. Er gehe daher davon aus, dass es ganzjährig zu Behinderungen durch die Bauarbeiten kommen werde – und nicht nur während der Ferien.

Aufgrund der derzeitigen Situation seien auch die Kosten noch eine „große Unbekannte“. Diese würden erst konkret bei den Ausschreibungen vorliegen. „Mit einer zehnprozentigen Steigerung kommen wir aktuell nicht hin“, unterstrich Torsten Höfer. Für das Projekt seien im Haushaltsjahr 2023 vorerst zwei Millionen Euro und 2024 weitere zwei Millionen Euro vorgesehen, so der Samtgemeindebürgermeister. Die Bauanträge würden dem Landkreis vorliegen und es gebe auch schon einige Nachforderungen. „Bisher sind wir im Zeitplan“, blickte er dem Projekt positiv entgegen.