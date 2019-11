Von Barockmusik bis Musica

Das Bläserquintett „emBRASSment“ und Organist Tillman Benfer brillieren in der Bücker Stiftskirche

+ Die „emBRASSment“ aus Leipzig beschert den Konzertbesuchern einen nachhaltigen Musikgenuss. Foto: Uwe Campe

Bücken – „Lassen sie sich an diesem geschichtsträchtigen 9. November von der Musik der Gruppe ,emBRASSment’ und des Verdener Kirchenmusikdirektors Tillman Benfer umarmen“, forderte Karin Sporleder, die einmal mehr gemeinsam mit Michaela Lange für die Organisation eines Konzerts in der Bücker Stiftskirche verantwortlich zeichnete, am Samstagabend die etwa 80 Besucher in ihrer Begrüßungsansprache auf. Der Name „emBRASSment“ des inzwischen jährlich etwa 50 Auftritte absolvierenden Leipziger Ensembles ist durchaus doppeldeutig, steht er doch im Französischen für Umarmung, enthält mit „Brass“ aber auch die englische Bezeichnung für Bläsermusik auf Messinginstrumenten.