22-jährige Lisa Hirndorf aus Warpe veröffentlicht ihr erstes Buch

Lisa Hirndorf hat ihr Buch im Teenager-Alter begonnen zu schreiben. Knapp sechs Jahre später ist „Sommer, Sonne, Liebesromanze" nun im Handel erhältlich.

Warpe – Während andere Teenager in ihrem Alter den Sommer im Freibad verbrachten, saß die damals 16-jährige Lisa Hirndorf gemütlich auf ihrem Sofa in ihrem Zimmer, las zahlreiche Bücher und hämmerte mal mehr, mal weniger auf die Tasten ihres Laptops ein. Die Warperin hat schon immer gern geschrieben. Und jetzt, knapp sechs Jahre später, ist aus ihrer damals verfassten Geschichte ihr erstes eigenes Buch entstanden:

„Sommer, Sonne, Liebesromanze“ können „Leseratten“ seit Kurzem im Handel erwerben.

In ihrem Werk behandelt die heute 22-Jährige Themen für Teenager. So geht es beispielsweise um Freundschaft, Schule, Liebe, Liebeskummer und Familie – all das, was auch Lisa Hirndorf als Jugendliche beschäftigt hat. Weitere Inspiration erhielt die Tochter des Warper Künstlers Pablo Hirndorf aus anderen Büchern, die sie als 16-Jährige geradezu verschlungen habe.

„Ein Fan von Krimis war ich noch nie“, sagt sie und lacht. Daher sei für sie auch von Anfang an klar gewesen, worüber sie schreiben wolle. „Ich möchte Teenagern mit meinem Buch das Gefühl geben, verstanden zu werden. Sie sollen sich durch die Themenwahl darin wiedererkennen“, meint die Warperin. Darüber hinaus solle ihr Werk Jugendlichen verdeutlichen, dass sie nicht die Einzigen seien, die sich während der Pubertät verstärkt mit Liebeskummer, Freundschaften und Co. auseinandersetzten.

Beim Verfassen von „Sommer, Sonne, Liebesromanze“ habe die Warperin ihrer Fantasie oftmals freien Lauf gelassen, aber auch persönliche Erfahrungen seien dabei aufgegriffen worden, erzählt Lisa Hirndorf im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Dass nicht alles nur Fiktion ist, zeigt auch ein Blick auf das Buchcover, auf dem ein in Schatten getauchtes, verliebtes Pärchen am Strand zu sehen ist. „Das sind tatsächlich mein Freund und ich. Dabei handelt es sich um ein Urlaubsfoto“, verrät die junge Autorin. Gemeinsam mit ihrem Partner habe sie sich für dieses Motiv entschieden, „da es einfach zur Geschichte passt“.

Auf die Frage, warum ihr Buch erst 2023 erschienen ist, sagt Lisa Hirndorf, die seit zwei Jahren in Seelze bei Hannover lebt und dort als Erzieherin arbeitet: „Durch meinen Beruf beschäftige ich mich intensiv mit den Lebensphasen von Kindern. Die Pubertät ist dabei ganz entscheidend.“ Dadurch habe sie neuen Antrieb gefunden, ihr angefangenes Werk endlich fertigzustellen. „Während meines zweiwöchigen Urlaubs in diesem Jahr überarbeitete ich noch einmal alles.“ Auch ein Ende musste noch geschrieben werden, denn das gelang ihr als Jugendliche nicht. „Möglicherweise hatte ich eine Schreibblockade“, vermutet Lisa Hirndorf, warum sie ihr Buch damals nicht beendete.

Doch nun ist ihr 140 Seiten umfassendes Werk fertig. Damit wandte sich die Warperin an einen Selbst-Verlag, der sich darum kümmerte, „Sommer, Sonne, Liebesromanze“ im Handel unterzubringen. Über den Moment, als sie ihr Buch das erste Mal in den Händen hielt, sagt sie sichtlich stolz: „Es war der Wahnsinn. Ich kann es auch immer noch nicht glauben, dass es wirklich meins ist.“

Ähnlich hätten ihre Freunde und Familie darauf reagiert, erinnert sich Lisa Hirndorf. Denn die wussten bis zur Veröffentlichung gar nicht, dass die junge Frau an einem Roman gearbeitet hatte. „Ich habe es ihnen jetzt erst erzählt, sie waren total begeistert und haben sofort fleißig bestellt.“

Ihr erstes Buch ist zwar gerade erst fertiggestellt, doch die 22-jährige Warperin denkt schon jetzt darüber nach, möglicherweise ein weiteres zu schreiben – voraussichtlich möchte sie damit an „Sommer, Sonne, Liebesromanze“ anknüpfen. Wann es so weit sein wird, steht jedoch noch nicht fest. „Aktuell habe ich wegen meines Jobs die Zeit dazu nicht, aber Lust hätte ich auf jeden Fall“, so Lisa Hirndorf abschließend.