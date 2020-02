Feuer im Motorraum: Fiat brennt vollständig aus

90-Jähriger rettet sich aus Wagen

Es gab nur einen kurzen Knall und kurz darauf stand der Motorraum eines Fiats Punto Dienstagmittag in Nordholz in Flammen. Der 90-jährige Fahrer, der gerade in Richtung Hoya unterwegs war, konnte sich noch unverletzt aus dem Wagen retten, ehe dieser in Vollbrand geriet.