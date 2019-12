Auto überschlägt sich

Unfall in Eystrup: Fahrerin ist ansprechbar

+ Der Unfallwagen. Foto: Nala Harries

Eystrup – Zu einem Unfall mit einer verletzten Person kam es gestern gegen 17.15 Uhr in Eystrup. Eine 71-Jährige befuhr mit ihrem Wagen die Bahnhofstraße in Richtung Hoya, als sie laut Angaben der Polizei aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug einen Baum am Straßenrand touchierte und ins Schleudern geriet, sodass das Auto auf dem Dach landete. Ein Notarzt nahm die Erstversorgung der ansprechbaren Frau vor, sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr reinigte die Straße von den Trümmern des Unfalls, sie war für den Zeitraum der Aufräumarbeiten voll gesperrt. reg