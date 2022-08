Die Geschichte des Eystruper Bahnhofs: Ausstellung öffnet am 7. August

Von: Nala Harries

Horst Müller-Kuntzer hat über die Jahre hinweg zahlreiche Modelle ehemaliger Eystruper Bahnhofsgebäude angefertigt. Interessierte können das Modul im Maßstab 1:87 während der Ausstellung im Güterschuppen bestaunen. © nala harries

Eystrup – Vor knapp 175 Jahren herrschte noch reges Treiben am Eystruper Bahnhof. Nachdem 1847 die Strecke Hannover-Bremen in Betrieb genommen wurde, hielten in der Gemeinde täglich bis zu acht Personenzüge, auch zahlreiche Güterzüge machten dort Station. Über die Jahre wuchs die ländliche Anlage stets weiter. Neben einem großen Bahnhofsgebäude und dem Güterschuppen waren dort unter anderem auch eine Wasserstation, Viehbuchten für die ankommenden Tiere sowie zahlreiche Nebengebäude und Wärterstellwerke zu finden.

Express- und Stückgüter sind damals noch mit der Bahn statt heute mit Lkw befördert worden. Firmen bekamen auf diese Weise beispielsweise ihre bestellte Ware geliefert.

„Übrig geblieben ist von all dem nur der Güterschuppen“, weiß Horst Müller-Kuntzer, der die Geschichte des Eystruper Bahnhofs akribisch aufgearbeitet hat und diese nun ab Sonntag, 7. August, der Öffentlichkeit präsentieren möchte. Auf 32 Tafeln zeigt er mehr als 100 Originalfotos und Dokumente, wie beispielsweise Ausschnitte aus einem Dienstbuch eines örtlichen Aufsichtsbeamten aus dem Jahr 1963. „Da stehen viele interessante Sachen drin“, sagt Müller-Kuntzer fasziniert.

Er selbst ist in Eystrup aufgewachsen, hat demnach das Treiben am Bahnhof und einige Entwicklungen über die Jahre hinweg selbst mitbekommen. „Mein Vater war Eisenbahner. Mit sieben Jahren saß ich das erste Mal in einer Dampflokomotive. Vielleicht hat mich das geprägt“, erzählt der heute 73-Jährige über seine Kindheit. Zwar habe es in seinem Leben auch Zeiten gegeben, in denen das Interesse nachließ und andere Dinge vorgingen. „Als ich während des Studiums jedoch mit der Bahn gefahren bin, hat mich das wieder elektrisiert.“ Infolge dessen schnappte er sich seine Kamera und fotografierte verschiedene Bahnhofsgebäude.

So hat der Eystruper Bahnhof früher einmal ausgesehen: Im Vergleich zu heute war das Bahnhofsgebäude riesig. Damals habe es dort auch noch viel mehr Personal gegeben. Bis Ende der 50er-Jahre seien dort weit mehr als 100 Bedienstete angestellt gewesen, weiß Horst Müller-Kuntzer. © Carl Bellingrodt

Schließlich kam noch der Modellbau dazu. So fertigte er beispielsweise den Güterschuppen im Kleinformat an. Das frühere Eystruper Stellwerk folgte in den 70er-Jahren. „Das hat sehr viel Spaß gemacht und funktionierte gut“, verdeutlicht Horst Müller-Kuntzer seine Leidenschaft. Modelle früherer Eystruper Bahnhofsgebäude im Maßstab 1:87 können Gäste nun auch während der Ausstellung bestaunen. „Das Modul zeigt den Bahnhof vor dem Jahr 1964, also vor der Elektrifizierung, und vor der großen Abrissphase in den 70er- und 80er-Jahren“, erklärt der Eystruper, der ebenfalls Mitglied im örtlichen Heimatverein und im Deutschen Eisenbahn-Verein (DEV) in Bruchhausen-Vilsen ist.

Bis in die 50er-Jahre sei die Bahn hierzulande einer der größten Arbeitgeber gewesen, so Müller-Kuntzer. „An jedem Schrankenposten waren mehrere Personen im Einsatz. Es gab zu der Zeit kaum Unter- und Überführungen an der Strecke“, erklärt er. In einer Dampflok wurden damals zudem stets zwei Personen benötigt, nach der Elektrifizierung 1964 kümmerte sich darum nur noch ein Bediensteter. Bis dato seien so weit mehr als 100 Menschen in Eystrup beschäftigt gewesen, weiß der 73-Jährige.

Aufgrund der Entwicklungen wurde im Laufe der Zeit aber nicht mehr so viel Personal benötigt, weswegen in den 70er- und 80er-Jahren eine große Abrissphase folgte. 1972 war dann auch der Personennahverkehr zwischen Hoya und Eystrup Geschichte. „Ich bin selbst noch mit der Bahn zur Schule gefahren. Das war immer ein Erlebnis“, erinnert sich Horst Müller-Kuntzer. 1994 kam die Bahnreform, womit der Stückgutverkehr auf die Straße verlagert wurde. „Die Bahn hat sich über die Zeit sehr gewandelt“, fasst der Zugliebhaber zusammen.

Aber ein Stückchen Vergangenheit ist in Eystrup neben dem Güterschuppen immer noch zu sehen: Im Gegensatz zu vielen anderen Bahnhöfen ist dort die alte Infrastruktur wie Ladestraße, Kopf- und Seitenrampe erhalten geblieben. Und die können sogar heute noch genutzt werden. So sei 2015 die Ladung von zwei Güterzügen mit Mais und Getreide im Bahnhof Eystrup von der Schiene auf Lkw verladen worden, um die Fracht anschließend zu einem großen Futtermittelhändler zu transportieren, erinnert sich der 73-Jährige. Darüber hinaus soll es am 17. und 18. September ab 10 Uhr wieder einen historischen Güterumschlag am Eystruper Bahnhof geben. „Ohne die noch vorhandene alte Infrastruktur wäre das nicht umsetzbar“, so Müller-Kuntzer.