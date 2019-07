Hoya – Ein Glanzpunkt in Hoyas Stadtbild erhält den letzten Schliff: Der Bürgerpark, seit neun Jahren „in Arbeit“, wird bald in neuem Licht erstrahlen – und das buchstäblich. Denn Laternen gehören zu den abschließenden Maßnahmen im Park, die der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss jetzt im Rahmen einer öffentlichen Sitzung im Rathaus (wir berichteten) auf den Weg brachte. Den entsprechenden Beschluss fassten die Ausschussmitglieder einstimmig. Bis Mitte dieses Jahres soll die Parkbeleuchtung durch die Avacon installiert werden. Vorgesehen sind eine Orientierungsbeleuchtung und die Illumination einzelner Bäume.

Doch Licht allein macht die Reize des neu gestalteten Parks nicht aus. Im Mittelpunkt des Tagesordnungspunkts Bürgerpark stand ein mit Beifall aufgenommener Vortrag der „Parkentdecker“, einer Projektgruppe des Johann-Beckmann-Gymnasiums (JBG) in Zusammenarbeit mit dem Heimatmuseum Grafschaft Hoya. Gymnasiallehrerin Frauke Litzkuhn und die Schülerinnen Mirja Hanfeld und Emie Gröning repräsentierten die Projektgruppe in der Ausschusssitzung.

Die drei „Parkentdeckerinnen“ schilderten die Vorschläge, die ihre Projektgruppe zur Neugestaltung des Bürgerparks ausgearbeitet hatte. Danach sollen zwölf Laternen, elf Mülleimer, zehn Bänke und vier Hundekotbeutelspender im Park platziert werden. Laternen, so die Drei vom Gymnasium, sollen an wichtigen Punkten des Parks aufgestellt werden – etwa an Wegkreuzungen, an Ein- und Ausgängen, an Sitzgelegenheiten und beim Spielplatz. Bänke, Mülleimer und Hundekotbeutelspender sind ebenfalls an wichtigen Punkten im Park vorgesehen. Die „Parkentdecker „vom JBG sind derzeit auf der Suche nach Sponsoren und führen deshalb Gespräche mit Firmen in Hoya und der Umgebung.

Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner lobte die Arbeit der „Parkentdecker“: „Es ist ein ausgesprochener Glücksfall, dass sich eine Gruppe von Jugendlichen mit dem Bürgerpark beschäftigt. Das verdient allerhöchste Achtung.“ Wasner fügte hinzu: „Die Parkplanung hat Zeit gebraucht, wohl, weil die Dinge in den Köpfen reifen mussten. Das Thema Bänke im Park müssen wir vielleicht noch weiter erörtern.“ Stadtdirektor Detlef Meyer rief in Erinnerung, was bisher im Park passiert ist. So seien der Baumbestand reduziert und neue Bäume angepflanzt worden. Fragmente des ältesten Hoyaer Hauses seien mithilfe der Hoyaer Bürgervereine aufgebaut worden, dazu ein Platz für Open-Air-Veranstaltungen. Die Wege im Park seien saniert worden, die Schriftzüge der Denkmale überarbeitet und die Eingangsbereiche gepflastert worden.

Als nächstes Projekt, sagte Meyer weiter, solle der Sockel der Mauereinfassung zwischen dem Grundstück Hasseler Steinweg 1 und dem Eingang des Bürgerparks erneuert werden. Im Eingangsbereich des Parks solle ein Fahrradständer aufgestellt werden. Außerdem seien dort Orientierungstafeln mit Stadtplan und einer Beschreibung des Bürgerparks geplant. Letztere werde zurzeit von den JBG-„Parkentdecker“ gemeinsam mit dem Heimatmuseum erarbeitet. Weiter vorgesehen sind Beschilderungen von Bäumen und Bepflanzungen. Überdies sollen Fitnessgeräte für Jung und Alt aufgestellt werden.

Der Park wurde Mitte des 19. Jahrhunderts durch Gräfin Sophie von Bremer, geborene von Staffhorst, nach dem Muster des Georgengartens in Hannover angelegt und ging 1899 ins Eigentum des damaligen Fleckens Hoya über. hfr