„Aus dem Dorf, für das Dorf“

Eystrup - Von Horst Friedrichs. Ein Osterhase wird mit von der Partie sein und neu ist in diesem Jahr eine Schnitzeljagd. Diese gibt es als Attraktion beim Eystruper Frühjahrsmarkt am Sonntag, 14. April. Ohnehin längst ein Erfolgsprogramm der Initiative Eystrup, erhält die beliebte Veranstaltungsreihe in der beginnenden wärmeren Jahreszeit nun einen zusätzlichen Höhepunkt. Spannung und viel Spaß sind angesagt, wenn die kleinen und großen Besucher des Frühjahrsmarkts mit ihren Teilnahmezetteln an den Start gehen.

Einzelheiten erörterten die Mitglieder der Initiative während ihrer Jahreshauptversammlung kürzlich im Gasthaus Parrmann. Mit dem gewohnten vielfältigen Programm wartet der Frühjahrsmarkt auch diesmal auf. Eine Woche vor Ostern wird der Osterhase im Trubel der Budenstadt unterwegs sein und dabei auch den zettelbewehrten Teilnehmern der Schnitzeljagd begegnen, die sich um 13 Uhr aufmachen, um den Parcours zu bewältigen, und an den einzelnen Stationen ihre Bestätigungsstempel abzuholen. Um 17 Uhr ist Schluss des Wettbewerbs, und um 18 Uhr, zum regulären Ende des Frühjahrsmarkts, findet die Preisverleihung statt. Der Gewinner bekommt als Preis ein Fahrrad; der zweite Preis ist digitale Technik in Form eines Tablet-PCs, und viele weitere interessante Preise sind als Krönung der Schnitzeljagd vorgesehen.

Nach dem Frühlingsfest steht wie immer das Spargelessen auf dem Programm. Der Termin dafür soll beim Stammtisch der Initiative festgelegt werden.

Im vergangenen Jahr, so rief Jörg Runge während seines Berichts in Erinnerung, fand die Spargeltour per Fahrrad statt und führte die 13 Teilnehmer in die nahe gelegene Gemeinde Westen.

Beim vorangegangenen Frühlingsfest 2018, hob Runge hervor, sei die Teilnahme aller Eystruper Vereine besonders erfreulich gewesen. Das Gleiche sei beim vorweihnachtlichen „Budenzauber“ zu verzeichnen gewesen. Runge dankte in diesem Zusammenhang besonders Johann Kasiw und Hermann Weber für ihre Mitwirkung. Die Weihnachtsbeleuchtung, schilderte Jörg Runge weiter, sei 2018 wie vorgesehen erweitert worden und reiche nun vom Ortausgang Richtung Hassel bis zum Ortausgang Richtung Gandesbergen. Dazu seien sieben neue Weihnachtssterne erforderlich gewesen. Kevin Kamermann hatte sie in hervorragender Qualität aus Metall angefertigt. „Einen Tannenbaum haben wir auch schon“, berichtete der Vorsitzende. Der bereits gesicherte Weihnachtsbaum werde in diesem Jahr beim Budenzauber am 30. November zur Geltung kommen. Im Zusammenhang mit der geschäftlichen Gesamtsituation, bei der auch einige Leerstände in Eystrup zu Buche schlagen, bedauerten die Teilnehmer der Versammlung, dass es aktuell in der Gemeinde keinen einzigen Blumenladen gebe. Um Blumen zu kaufen, müssten die Einwohner nach Haßbergen, Rethem, Hoya oder Bücken fahren.

Die 1987 gegründete und als eingetragener Verein anerkannte Initiative Eystrup zählt zurzeit 59 Mitglieder. Wie schon bei der Gründung festgelegt, können sowohl Gewerbetreibende als auch alle anderen Einwohner dieser Vereinigung zur Förderung des Wohnwerts und des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens beitreten. Der Mindest-Jahresbeitrag beläuft sich auf 15 Euro für Privatpersonen und auf 25 Euro für Geschäftsleute. Neue Mitglieder sind in der Initiative jederzeit willkommen. „Aus dem Dorf, für das Dorf“, lautet die Devise der Initiative.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Bei den Vorstandswahlen bestätigte die Versammlung den Vorsitzenden Jörg Runge, Kassenwart Wolfram-Wernherr Köhr und die stellvertretende Schriftführerin Karin Lutze erneut in ihren Ämtern. Neu in den Vorstand gewählt wurde Karin Weber als Kassenprüferin.