Aufschwung durch Corona

„Tokunft Hus“ mit erster positiver Bilanz / Gründerin Verena Dillenburg freut sich auf Zukunft

+ Verena Dillenburg und Laura Eckhardt haben das „Tokunft Hus“ vor einem Jahr gegründet. Fotos: Jannick Ripking

Bücken - Von Jannick Ripking. Die Zahl der Menschen, die im Homeoffice arbeiten, ist seit der Corona-Krise so hoch wie nie. Das spielt dem „Tokunft Hus“ gewissermaßen in die Karten. Den Coworking Space in Bücken gibt es bald seit einem Jahr. Verena Dillenburg, eine der zwei Gründerinnen, zieht eine positive Bilanz und blickt optimistisch in die Zukunft.