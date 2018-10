Ein Aufeinandertreffen von Klangfarben

Musiker Stephan Schrader und Sebastian Lauckner (von links) treten die beim Konzert am 14. Oktober in der Stiftskirche in Bücken als Dulzian-Spieler auf. J Foto: Miriam Unger

BÜCKEN - Wenn das Gefühl einer alten, ganz persönlichen, guten Erinnerung vertont werden müsste – es würde genau so klingen. Warm, weich, etwas nasal und holzig; sehr vertraut, aber trotzdem immer noch interessant, vielschichtig und bedeutsam, erklärt Miriam Unger, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit beim Kirchenkreis Syke-Hoya, in einer Pressemitteilung. Dabei kennen die meisten Menschen das Instrument, das diesen einzigartigen Klang erzeugen kann, gar nicht. Der Dulzian ist ein langes, schnörkelloses Holzblasinstrument aus der Renaissance, das besonders im 16. Jahrhundert viel in der Musik eingesetzt wurde.

Wenn Dietrich Wimmer, Kirchenmusiker und Initiator des kreisweiten Musik-Kulturprojekts „Orgelschätze plus“, über das Instrument spricht, gerät er ins Schwärmen: „Der Dulzian ist der frühe Vorläufer des modernen Fagotts, aber sein besonderer Reiz liegt im lebendigen – und zwar wirklich lebendigen! – Klang, der von Ton zu Ton immer ein klein wenig unterschiedlich gefärbt ist. Bei Instrumenten, die wir heute kennen, wird ja ein möglichst gleichbleibender Klang über das gesamte Spektrum angestrebt. Die Tonleiter auf dem Dulzian dagegen gleicht einem Regenbogen.“

Für den Musiker war klar: In der diesjährigen Musik-Kulturreihe der „Orgelschätze“ muss der Dulzian unbedingt auftauchen. Und zwar beim großen Finale am Sonntag, 14. Oktober, im Bücker Dom. Warum ausgerechnet dort? „Wir haben in der Bücker Stiftskirche eine sehr klangfarbige Barockorgel, in deren Stimmung sich auch diese besondere Ungleichheit der einzelnen Töne wiederfindet. Das passt einfach perfekt zu einem historischen, ungewohnten Instrument wie dem Dulzian“, meint Wimmer.

Ein Konzerterlebnis voll mitreißender Mehrstimmigkeit und klanglicher Farbspiele hatte Dietrich Wimmer schon so gut wie im Ohr, er musste nur noch die passenden Mitspieler dafür suchen. „Das war gar nicht so einfach, denn den Dulzian sauber zu spielen, ist eine wahre Kunst“, erzählt der Musiker. Aber er hat sie gefunden. Für den letzten Termin der „Orgelschätze“-Reihe lockt Wimmer zwei Profis zum Abschlusskonzert nach Bücken: Stephan Schrader und Sebastian Lauckner unterrichten an der Kreismusikschule in Syke und beherrschen das eigenwillige Instrument hervorragend.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr als Aktionstag für die ganze Familie mit Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus (Marktstraße 23 in Bücken) und Kunstwerken von Wilfried Lehnert aus Stuhr.

Um 15.30 Uhr können große und kleine Gäste die Instrumente schon mal kennenlernen – sie erfahren dabei nicht nur, wie sie sich anfühlen und anhören, sondern auch etwas über ihre Eigenheiten, ihren Hintergrund und ihre Geschichte.

Um 17 Uhr beginnt das große Abschlusskonzert in der Stiftskirche. „Wir haben uns vor allem Werke von italienischen Meistern und aus der Renaissance ausgesucht, denn diese Epoche ist einfach die Blütezeit der Mehrstimmigkeit, da sind ganz viele neue Ideen entstanden und unzählige Ideen und Kompositionen ausprobiert worden“, sagt Dietrich Wimmer. Wer den kreativen Organisten und seine Veranstaltungen kennt, der weiß: Mit der ein oder anderen unerwarteten witzigen Überraschung ist auf jeden Fall zu rechnen.