In Magelsen sind die Figuren der Weihnachtsgeschichte auf Wanderschaft

+ © Horst Friedrichs Die heiligen drei Könige mit ihren golden glänzenden Gaben sind eine der Figurengruppen, die zurzeit in Magelsen auf „Wanderschaft“ in Richtung Kirche sind. Heiligabend werden sie dort – pünktlich zum Festgottesdienst – ankommen. Vor dem Stern, der ihnen vom Waldrand leuchtet, drei Mitglieder des Hersteller-Teams (von links): Wilhelm Meyer, Imke Mühlsteph und Heinrich Meyer. © Horst Friedrichs

Magelsen – „Mama, Mama! Scheint jetzt in Magelsen immer die Sonne?“ Aufgeregt streckt der kleine Leon am Fenster den Arm aus und zeigt auf die andere Straßenseite. „Sieh mal, da steht der weiße Engel! Der stand gestern noch bei der alten Schule. Und die Sonne scheint auch.“ Seine Mutter kommt herüber, legt ihrem Sohn die Hand auf die Schulter und überlegt schon mal, welche Erklärung sie gleich abgeben kann. Denn prompt bemerkt der Fünfjährige in ernstem Ton: „Du hast gesagt, wenn Engel auf Reisen gehen, scheint die Sonne.“