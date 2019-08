Die Angst vorm Wasser überwinden

Holger Kausch und Britta Masemann bringen Flüchtlingen das Schwimmen bei

+ © NALA HARRIES Renate Paul (links), Holger Kausch (hintere Reihe, Zweiter von links) und Britta Masemann (hintere Reihe, rechts) sind stolz auf die Teilnehmer des Kurses. Insgesamt haben fünf Jungen und ein Mädchen das bronzene Schwimmabzeichen bekommen, zwei weitere Mädchen freuen sich über das Seepferdchen-Abzeichen. Auch Zhiman Al-Honta (rechts) ist gerade dabei, die Prüfung für den Freischwimmer abzulegen. © NALA HARRIES

Die neunjährige Zhiman Al-Hanto floh vor drei Jahren mit ihrer Familie aus dem Irak. Heute lebt das Mädchen in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya. „Sie sind über das Mittelmeer mit einem Schlauchboot gekommen. Zhiman verbrachte stundenlang auf dem Wasser, dementsprechend tief saß bei ihr das Trauma und auch die Angst vorm Wasser“, erzählt Renate Paul, die für die Flüchtlingsarbeit in der Samtgemeinde verantwortlich ist. Gemeinsam mit dem Team des Freibads in Hoya organisierte Renate Paul dieses Jahr zum dritten Mal einen Schwimmkurs für Geflüchtete. Zhiman sei bereits zum zweiten Mal dabei und stehe nun kurz vor dem Freischwimmer-Abzeichen. „Es war unheimlich schwierig mit ihr. Solange sie im Becken noch stehen konnte, war alles in Ordnung. Sobald ich mit ihr jedoch in den tieferen Bereich gegangen bin, hatte sie totale Angst und hat sich an mir festgeklammert. Sie wollte mich gar nicht mehr loslassen“, sagt Schwimmmeisterin Britta Masemann.