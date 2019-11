Angeklagter revidiert seine Aussage

AUS DEM LANDGERICHT 17-jähriger Eystruper stand bei der Festnahme „unter Schock“

Hoya/Verden - Von Wiebke Bruns. Es sitzen die Richtigen auf der Anklagebank, das ist unstrittig nach dem vierten Verhandlungstag in dem Verdener Landgerichtsprozess um einen versuchten Mord am Abend des 9. Mai dieses Jahres in Hoya. Die drei 17 Jahre alten Angeklagten aus Eystrup und Duddenhausen und ein 20-Jähriger aus Hassel haben eine Tatbeteiligung eingeräumt. Sie widersprechen sich jedoch in vielen Punkten. In Tötungsabsicht will keiner gehandelt haben.