Andacht unter dem „Sternenhimmel“

Besonderes Krippenspiel in Hilgermissen

+ Natürlich fehlten auch die Engel nicht bei der Andacht. J Foto: uc

Hilgermissen - Was war eigentlich los am Tag vor dem Ereignis, dessen wegen die Christen Weihnachten feiern? Die Kirchengemeinden des Pfarrverbunds Wechold-Eitzendorf-Magelsen versuchten einen Tag vor Heiligabend, sich dieser Frage in einer adventlichen Andacht für die gesamte Familie anzunähern.