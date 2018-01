Ärztehaus-Bau soll 2018 beginnen

Empfehlung der IWG / Grundstück favorisiert

Hoya - „Die hausärztliche Versorgung in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya ist derzeit noch ausreichend. Wenn das auch in Zukunft so bleiben soll, besteht jedoch Handlungsbedarf“, so lautet das Ergebnis der Bestandsanalyse zur ambulanten medizinischen Versorgung der Beratungsfirma „Ideenwelt Gesundheitsmarkt“ (IWG). „Für Hoya hat sich herauskristallisiert, dass eine neue Infrastruktur nötig ist, also ein Ärztehaus“, sagt Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer. Und weiter: „Das wollen wir in 2018 angehen.“