Krawall beim Abschlussball: Polizei muss bei Party von Oberschülern aus Hoya eingreifen

Von: Nala Harries

Teilen

Polizeibeamte aus Nienburg und Hoya sind im Einsatz gewesen, um die Krawalle zu beenden. © Imago-Images/Fotostand

Eystrup – Das Ende ihrer Schullaufbahn wollten die Oberschüler aus Hoya am vergangenen Freitag im Hotel und Restaurant Parrmann in Eystrup ordentlich feiern. Doch der Abend verlief nicht so harmonisch, wie sie es sich vermutlich gewünscht hätten. Denn kurz vor Mitternacht ist es dort zu Krawallen gekommen und Polizeibeamte aus Hoya und Nienburg rückten mit insgesamt drei Fahrzeugen an. Die Veranstaltung musste vorzeitig beendet werden.

Wie Polizeipressesprecherin Andrea Kempin auf Nachfrage zu den Hintergründen mitteilt, sei es gegen 23.55 Uhr infolge von Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Gast aus Hämelhausen sowie zwei Mitarbeitern des eingesetzten Sicherheitsdienstes (22 und 20 Jahre) aus Bremen und Riede gekommen, wobei sich die Beteiligten leicht verletzt hätten. Zudem soll eine 20-jährige Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes aus Bremen von einem 18-jährigen Bücker ins Gesicht geschlagen und dabei ebenfalls leicht verletzt worden sein. Dies sei geschehen, als sie versuchte, weitere Personen von der Rangelei fernzuhalten, berichtet Kempin. Anschließend soll der Bücker die 20-Jährige sowie eine weitere Mitarbeiterin außerdem beleidigt haben. Hinzu sei gekommen, dass ein 16-Jähriger aus der Samtgemeinde Grafschaft Hoya einen Stuhl und eine Lampe beschädigte.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung auf. Darüber hinaus leitete sie ein Strafverfahren gegen den 18-jährigen Bücker ein, der die Mitarbeiterin geschlagen und beleidigt haben soll. Ihm hätten die Beamten zudem einen Platzverweis erteilt, da er auch gegenüber den Polizisten aggressiv aufgetreten sei. Gegen den 16-Jährigen, der das Mobiliar beschädigte, sei ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet worden. Der Einsatz eines Rettungsdienstes war nicht erforderlich, so Polizeipressesprecherin Kempin abschließend.

Zu den Vorfällen bezog das Team vom Restaurant und Hotel Paarmann öffentlich Stellung in dem sozialen Netzwerk Instagram. Es hätte Beschwerden über die Getränkeflatrate gegeben, heißt es vonseiten der Inhaber. Entscheidungen über die Eintrittspreise und die Flatrate seien jedoch nicht von dem Gasthaus, sondern vom Organisationsteam der Schule getroffen worden.

Das Paarmann-Team bedauere das vorzeitige Ende der Veranstaltung, dies sei jedoch „ausschließlich auf das rücksichtlose und gesetzeswidrige Verhalten einiger Eltern und Lehrer zurückzuführen“. So hätten einige Lehrkräfte beispielsweise minderjährigen Schülern Schnaps bestellt und ausgehändigt. Darüber hinaus hätte es Fälle von Sachbeschädigungen und körperliche Angriffe gegen das Security-Personal gegeben. Letzteres sei jedoch nicht vom Gasthaus Paarmann, sondern von den Verantwortlichen der Oberschule engagiert worden.

Da die Sicherheit der Gäste und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für das Team aber oberste Priorität habe, musste der Abschlussball in Absprache mit der Polizei vorzeitig beendet werden. „Auch wir hätten uns gefreut, allen Gästen einen harmonischen Abend bieten zu können, aber da die Situation seitens der Gäste so eskaliert ist, haben wir uns leider zu diesem Schritt gezwungen gesehen“, heißt es in der Stellungnahme. Das Hotel und Restaurant Paarmann weist auch noch einmal darauf hin, dass es nicht für das Verhalten anderer Personen verantwortlich gemacht werden könne.

Dennoch bekomme das Team die Auswirkungen dieses Abends zu spüren, denn es sehe sich derzeit mit negativen Rezensionen im Internet konfrontiert. „Dies trifft uns sehr“, meinen die Inhaber dazu auf Instagram.

Marc Badermann, Schulleiter der Marion-Blumenthal-Oberschule Hoya, sowie sein Stellvertreter standen gestern für eine Stellungnahme gegenüber der Kreiszeitung zu diesem Thema aufgrund der Ferienzeit nicht zur Verfügung.