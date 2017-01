Hoyaer Jan Mößinger künftig weltweit im Einsatz

Hoya/Köln - Seit zehn Jahren gibt es das First Assistance Samaritan Team (Fast) im Arbeiter-Samariter-Bund. Bei der Geburtstagsfeier der Einsatzmannschaft in Köln gab es jetzt viel neue Verstärkung für die Einheit, darunter Jan Mößinger vom ASB-Kreisverband Nienburg. Der 28-Jährige gehört zum festen Stamm der ASB-Mannschaft der Rettungswache in Hoya.

Die Fast-Mitglieder bilden eine Schnell-Einsatz-Gruppe für Auslandseinsätze. „Diese freiwilligen Helfer des ASB sind längst zu einer Erfolgsgeschichte geworden. In den vergangenen Jahren konnten sie nach Naturkatastrophen schon vielen tausend Menschen helfen“, teilt Anke Diekmann vom ASB-Kreisverband in Rehburg-Loccum mit.

So waren sie zum Beispiel für Flüchtlinge im Nordirak im Einsatz, halfen nach dem Taifun „Haiyan“ auf den Philippinen und sorgten zuletzt für sauberes Trinkwasser nach dem Hurrikan „Matthew“ auf Haiti.

Erst im Oktober vergangenen Jahres berichtete der ASB im Zusammenhang mit einer Übung in Celle über das Einsatzteam und das Engagement von Rettungsassistent Jan Mößinger.

Bei der Geburtstagsfeier am vergangenen Samstag in der ASB-Bundesgeschäftsstelle in Köln wurde er nun mit 29 anderen Helfern offiziell in die Schnell-Einsatz-Gruppe für Auslandseinsätze aufgenommen.

„Es ist schön zu wissen, dass ich jetzt auch in den Einsatz gehen darf, um Menschen auf der ganzen Welt zu helfen“, freute sich Jan Mößinger. Der 28-Jährige hat nach nunmehr zweijähriger Fast-Ausbildung sein Ziel erreicht.

Wenn Menschen durch Kriege, Naturkatastrophen oder Hungersnöte alles verlieren, leistet der ASB weltweit humanitäre Hilfe. Die Fast’ler versorgen die Betroffenen mit dem Lebensnotwendigsten wie Trinkwasser oder medizinischer Hilfe.

Insgesamt gehören derzeit rund 100 Freiwillige und fachkundig für den Auslandseinsatz ausgebildete Helfer dem Fast-Team an.