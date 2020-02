23-Jähriger ist mehrmals vorbestraft

Die Erste Große Strafkammer muss jetzt klären, ob der 23-Jährige die Tat in Hoya begangen hat und in welchem Zustand er sich dabei befand. Foto: imago images / JOKER

Hoya/Verden - Von Wiebke Bruns. Mehrere Vorstrafen, darunter eine zur Bewährung ausgesetzt, hatte ein 23 Jahre alter Beschuldigte bereits, als er am Abend des 9. Mai 2019 in Hoya auf einen 35 Jahre alten Mann eingestochen und diesen fast getötet haben soll. Gestern wurde öffentlich, dass bei dem Beschuldigten bereits 2016 eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden ist. Dies scheint aber keinem der bislang zuständigen Strafrichter bekannt gewesen zu sein. Zumindest findet eine psychische Erkrankung des Beschuldigten in den früheren Urteilen, soweit sie gestern am Landgericht Verden im Sicherungsverfahren verlesen wurden, keine Erwähnung.

Sieben Eintragungen, beginnend am 8. März 2011, enthält der Bundeszentralregisterauszug des gebürtigen Sulingers. Diese verlas der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk. Bei den ersten drei Eintragungen gehe es um Diebstähle aus dem Jahr 2011. Die beiden ersten Verfahren seien eingestellt worden. In dem dritten Verfahren sprach das Amtsgericht Nienburg gegenüber dem damals 14-Jährigen eine Verwarnung aus und legte ihm eine Arbeitsleistung auf. Im Oktober 2012 wurde wegen einer Körperverletzung ein Freizeitarrest verhängt. Im Juli 2012 hatte der inzwischen 15-Jährige an einer Bushaltestelle einem Jungen eine brennende Zigarette im Nacken ausgedrückt. Ein Faustschlag beim Altstadtfest 2013 in Nienburg liegt dem nächsten Urteil aus dem Jahr 2014 zugrunde. Der Beschuldigte habe „offenbar Probleme, sich sozialadäquat zu verhalten“, heißt es in dem damaligen Urteil. Die Auflagen sahen daraufhin vor, dass er für die Dauer von drei Monaten an einem sozialen Trainingskurs teilnehmen musste.

Im Jahr 2016 sollte der mittlerweile 19-Jährige in die psychiatrische Klinik in Wunstorf eingewiesen werden – offenbar auf Veranlassung seiner Familie. Dem Ganzen soll ein Angriff auf eine Familienangehörige vorausgegangen sein. In der Klinik stellten die Ärzte die Diagnose der paranoiden Schizophrenie. In einem Gutachten findet das Hören nicht real vorhandener Stimmen Erwähnung.

Diese Beurteilung war im Rahmen eines Betreuungsverfahrens erstellt worden. Das Gutachten wird jedoch nicht automatisch Bestandteil der Strafakten. Das könnte erklären, warum die psychische Erkrankung in zwei späteren Verurteilungen wegen Körperverletzung durch das Amtsgericht Nienburg keine Erwähnung findet. Bei einer der Taten hatte der Beschuldigte während des Brokser Markts im Jahr 2017 auf ein am Boden liegendes Opfer eingetreten. Dafür erhielt der zum Tatzeitpunkt 20-Jährige im Mai 2018 eine neunmonatige Bewährungsstrafe.

Die Erste Große Strafkammer hat jetzt nicht nur die Frage zu klären, ob der 23-Jährige die Tat in Hoya begangen hat, sondern auch, in welchem Zustand er sich dabei befand. Ausgegangen wird von einer Schuldunfähigkeit, weil der 23-Jährige aufgrund seiner Erkrankung das Unrecht seines Handelns nicht erkennen könne. Sollte die Kammer zu diesem Ergebnis kommen, und zu der Überzeugung, dass schwerwiegende Taten zu erwarten sind und der Beschuldigte damit eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, wäre die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen.