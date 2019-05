1600 Euro Spendengelder kommen bei Charity-Aktion zusammen

„Es geht hier um Solidarität und Menschlichkeit“, sagte Hoyas Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner, als sie jetzt den zweiten Charitylauf „Schäfchen läuft für Lotte“ auf dem Sportplatz an der Rudolf-Harbig-Straße in der Grafenstadt eröffnete. Marianne aus Hoya, Vorsitzende des Vereins „Schäfchen läuft für Lotte, Leukodystrophien und Menschen“, dankte den zahlreichen Sponsoren und den aktiven Helfern und Unterstützern der Veranstaltung. Am Ende, so teilte sie Dienstag mit, kamen Spenden von insgesamt rund 1600 Euro zusammen. Zudem erhält der Verein zur Förderung des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers (NKR) rund 100 Euro aus dem Erlös des Bratwurstverkaufs.

Hoya - Auch die Schwarmerin Charlotte (Lotte) Mira Scholz, für die der Wohltätigkeitslauf ins Leben gerufen worden war, nahm – betreut von ihrer Familie – an der Aktion in Hoya teil. Lotte leidet an der seltenen Stoffwechselkrankheit Leukodystrophie. „Jährlich erkranken etwa fünf Kinder in Deutschland daran“, sagte Lottes Vater Michael Scholz im Gespräch mit der Kreiszeitung. Als Moderator wies er die Besucher auf die Möglichkeit hin, an der zeitgleich stattfindenden Typisierungsaktion teilzunehmen, die von der ELA (Europäische Vereinigung gegen Leukodystrophien) durchgeführt wurde. 20 Besucher nutzten die Gelegenheit, sich mittels Wangenabstrich als Stammzellenspender registrieren zu lassen und damit nicht nur der Schwarmerin Lotte, sondern auch anderen Menschen, wie etwa an Leukämie Erkrankten, zu helfen.

Zum Organisationsteam gehörten neben Marianne aus Hoya, die ihren Nachnamen lieber aus der Öffentlichkeit raushalten möchte, Alfred Tiltz und Anna Weigel von der DRK-Bereitschaft Hoya sowie außerdem Wilfried Gütz von der Freiwilligen Feuerwehr Hoya und Florian Steinbach von der Sportgemeinschaft (SG) Hoya.

Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Hoyaer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), vom Jugendrotkreuz, vom DRK-Altenzentrum Hoya, vom Familienzentrum Arche Noah, von der Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe (Weserschule), von der SG Hoya, dem TuS Hoya und der Freiwilligen Feuerwehr.

Einen besonderen Erfolg landeten Teilnehmer vom Jugendrotkreuz: „Im Freibad Sulingen haben sie siebeneinhalb Kilometer geschwommen und haben bei einer Verlosung ein Fahrrad gewonnen“, berichtete Organisatorin Marianne. „Und zwei Teilnehmer haben ein Schäfchen mit auf eine Reise nach China genommen.“ Statt eines Startgelds gaben die Teilnehmer Spenden ab, um ihre Runden auf der Laufbahn des Sportplatzes zu drehen. Wer nicht laufen konnte, absolvierte sein Pensum in der Disziplin „Gehen“, und auch Rollstuhlfahrer waren dabei. Nicht nur in Hoya war das alles möglich, sondern praktisch überall in Deutschland.