Schiffsliegestelle in Hoya: 1,5-Millionen-Projekt fertiggestellt

Bauarbeiten nach neun Monaten beendet

Die neue Liegestelle erstreckt sich über eine Länge von 170 Metern.

Hoya - Von Uwe Campe. Nach rund neunmonatiger Bautätigkeit sind die Arbeiten an der Schiffsliegestelle in Hoya inzwischen abgeschlossen worden. Wie Achim Stemmann und Michael Hustedt von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in einem Gespräch mit der Kreiszeitung mitteilten, können die jetzt fertiggestellte neue Spundwand sowie die landseitigen Anlagen ab sofort wieder von der Schifffahrt zum Festmachen genutzt werden.