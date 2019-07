12,5 Millionen Euro für „Stadtkern Hoya“

Hoya - Von Horst Friedrichs. Eine stolze städtische Leistungsbilanz stand im Mittelpunkt, als der Hoyaer Rat am Montagabend im großen Sitzungssaal des Rathauses tagte. 18 Zuhörer erfuhren Einzelheiten über bereits abgeschlossene und noch laufende Projekte im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms, in das Hoya 2015 aufgenommen wurde. Das Gesamtvorhaben, als städtebauliche Maßnahme „Stadtkern Hoya“ beschrieben, umfasst geschätzte Kosten von knapp 12,5 Millionen Euro. Die Mitglieder des Stadtrats fassten dazu bei einer Gegenstimme einen Feststellungsbeschluss mit großer Mehrheit.

„All die Projekte, die bereits verwirklicht wurden und noch verwirklicht werden, stoßen bei uns auf einhellige Zustimmung, und wir hoffen, dass dies auch bei den Bürgern der Fall ist“, sagte Ratsmitglied Dr. Jan Witte (CDU) im Namen der Fraktionsgemeinschaft von CDU und SPD.

Lediglich Ratsmitglied Heike Krüger (Bürgerforum) äußerte Bedenken hinsichtlich der Finanzierung beim Schloss und bei der Weserpromenade. Deshalb, so sagte Krüger, könne sie dem Feststellungsbeschluss nicht zustimmen. „Seit 2015 ist Hoya in der glücklichen Lage, in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen worden zu sein“, sagte Stadtdirektor Detlef Meyer und betonte: „Es ist seither viel geschehen.“

In einem vehementen Redebeitrag schilderte Meyer die herausragenden Projekte in der Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi), die per Mitte dieses Jahres mit annähernd 12,5 Millionen Euro abschließe. An die Adresse von Kritikern, denen alles nicht schnell genug gehe, erklärte Meyer: „Gewisse Bereiche lassen sich wegen der Eigentumsverhältnisse nicht von heute auf morgen realisieren. Das liegt nicht an der Stadt. Die Co-Finanzierung mit je einem Drittel von Bund, Land und Stadt ist ideal. Darüber freue ich mich.“ Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner überreichte dem Verwaltungschef Blumen für die gute Arbeit, verbunden mit dem Lob: „Sie haben viele Dinge auf den Weg gebracht.“

Dickste Brocken im städtebaulichen Maßnahmenkatalog „Stadtkern Hoya“ sind die Sanierung und Modernisierung des Hoyaer Schlosses mit derzeit veranschlagten vier Millionen Euro sowie die Aufwertung und Umgestaltung der Weserpromenade mit 1,5 Millionen Euro. Daneben sind in der „KoFi“ zahlreiche weitere Vorhaben mit Kosten in meist sechsstelligem Bereich vorgesehen. Nach Abzug von relevanten Einnahmen in Höhe von 1,3 Millionen Euro verbleibt für die Stadt Hoya von den 12,5 Millionen Euro ein Kostenanteil von 3,7 Millionen – ebenjenes Drittel, wie es auch der Bund und das Land tragen.

Der Stadtrat beschloss außerdem, die Modernisierungsrichtlinie der Städtebauförderungsmaßnahme „Stadtkern Hoya“ zu ändern. Danach wird die in der Richtlinie enthaltene Begrenzung der förderfähigen auf ortsbildprägende Gebäude bei umfassenden Sanierungen aufgehoben. Die Änderung trat am 1. Juli dieses Jahres in Kraft. Einstimmig beschlossen wurden außerdem Abbruchmaßnahmen auf den Grundstücken Deichstraße 31 und 33a sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich zwischen dem Lindenhofparkplatz und dem Grundstück Deichstraße 33.

Jeweils einstimmig verabschiedete das Gremium drei Punkte, die zuvor im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss auf den Weg gebracht worden waren (wir berichteten): der Ausbau von Teilbereichen der Lindenallee und der Knesestraße, Unterhaltungsarbeiten in Teilbereichen von Rudolf-Harbig-Straße und Kiebitzstraße sowie abschließende Maßnahmen im Bürgerpark. Zum letzteren Punkt teilte Bürgermeisterin Wasner mit, dass die Lampen für den Park inzwischen bestellt worden seien. Jetzt müssten nur noch Mauer- und Bepflanzungsarbeiten durchgeführt werden.