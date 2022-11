Kirchengemeinde Eystrup plant Grabfeld für Sternenkinder

Von: Christel Niemann

Pastor Jarecki im Gespräch mit Verena Dillenburg, die gleich mehrere gute Vorschläge für die Anlage des Sternenkindergrabfelds hat. © Christel Niemann

Eystrup – Der 11. Dezember, der zweite Sonntag im Dezember, ist der Tag, an dem jährlich weltweit sogenannter „Sternenkinder“ – Fehl- oder Totgeburten – gedacht wird; ein Thema zwischen Trauer und Tabu. Sternen- Schmetterlings- oder Engelskinder heißen Kinder, die vor, während oder unmittelbar nach der Geburt verstorben sind. Bei diesen „still geborenen“ Kindern gilt die Bestattungspflicht in Niedersachen erst ab einem Geburtsgewicht von 500 Gramm. Die Kliniken haben die Bestattungspflicht für die noch kleineren, tot geborenen Sternenkinder, doch grundsätzlich dürften die Eltern Kinder in jedem Stadium bestatten lassen.

In Eystrup sollen Sternenkinder-Eltern einen eigenen Platz zum Bestatten und Trauern bekommen. Dort will die Kirchengemeinde den Wunsch von Betroffenen auf den Weg bringen und im grünen Randbereich des Friedhofs ein Grabfeld für Sternenkinder schaffen.

„Die Idee ist nicht neu und schlummert schon einige Jahre in der Schublade“, berichtet Pastor Dr. Thies Jarecki. Doch jetzt wolle man das Projekt endlich anpacken und umsetzen, zumal es in jüngster Zeit zwei, drei Anfragen von betroffenen Eltern gab. Eltern, denen dieses Schicksal widerfahre, soll die Grabanlage eine würdige Bestattung ihrer Kinder ermöglichen und ihnen darüber hinaus einen Ort für Trauer bieten, so der Pastor sinngemäß.

Aus eigener Erfahrung und aus denen, die sie als zweite Vorsitzende im Verein Sterneneltern Achim gemacht hat, bekräftigt Verena Dillenburg aus Bücken die Kirchengemeinde in ihrem Vorhaben und bestätigt, dass Trauer leichter zu bewältigen ist, wenn das verlorene Kind auch öffentlich als einmal existierende Person anerkannt wird.

„Ein Kind zu verlieren, zählt zu den schlimmsten menschlichen Erfahrungen überhaupt. Umso wichtiger ist es, dass es für die Betroffenen einen Platz gibt, der ihnen hilft, das Erlebte zu bewältigen.“

Beschirmt von der Zwillingslinde, soll die Möglichkeit geschaffen werden, Sternenkinder würdevoll zu bestatten, erklärt Pastor Jarecki. © Niemann, Christel

Grundsätzlich dürfen Eltern Kinder zwar in jedem Stadium bestatten lassen, aber in Niedersachsen sind Babys, die mit weniger als 500 Gramm Geburtsgewicht und ohne Lebenszeichen geboren wurden, nicht bestattungspflichtig. Folglich haben Eltern nicht zwingend eine Möglichkeit, diese Kinder würdevoll beisetzen zu lassen. Auf dem Friedhof in Eystrup soll daher rund um eine Zwillingslinde eine Bestattungsinsel für alle Eltern mit ihren „Sternenkindern“ entstehen. Wie das Projekt letztlich umgesetzt wird, ist noch offen. „Wir sammeln noch Ideen. Vieles ist denkbar“, erklärt Jarecki. So könnten auf der grünen Wiese unter dem Baum kleine Sterne eingelassen oder Sterne direkt in den Baum gehängt werden. Man könnte aus alten Ziegelsteinen eine Mauer bauen, die die Namen der Kinder enthält, Blumen und blühende Sträucher pflanzen, die Insekten und Schmetterlinge anziehen, eine Bank zum Verweilen und bunte Windräder aufstellen und vielleicht sogar an eine Sandkiste oder ein Schaukeltier denken, damit Geschwisterkinder beim Besuch der Grabstelle spielen können.

Als nächsten Schritt sind aber zunächst Interessierte für Sonntag, 11. Dezember, um 14.30 Uhr zu einem weiteren Treffen an der Kirche eingeladen. Jarecki: „Wir werden uns dann gemeinsam die Örtlichkeit anschauen und ich werde über den aktuellen Stand der Planungen berichten.“

Damit das Vorhaben für Eltern in einer schwierigen Lebenssituation so zeitnah wie möglich umgesetzt werden kann, wird um Spenden gebeten: Spendenkonto: DE 96 2915 1700 1110 0496 06 bei der Sparkasse Syke, Verwendungszweck: 2818 Sternenkindergrabfeld Friedhof Eystrup.