Gesuchter Senior im Kreis Verden gefunden 

Nienburg - Ein glückliches Ende hat die Suche nach einem vermissen Senioren aus Nienburg genommen.

Seit Montagvormittag gegen 11 Uhr ist ein Mann aus einem Nienburger Seniorenheim gesucht worden. Er wurde zunächst bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Der 81 Jahre alte demente Mann hatte sich in leichter Bekleidung aus seinem Heim entfernt, ohne ortskundig zu sein, da er erst seit kurzem in Nienburg wohnte. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Erschwerend sei hinzu gekommen, dass der Mann auf Medikamente angewiesen war. An der umfangreichen Suchaktion waren neben den ansässigen Polizeibeamtinnen- und beamten auch eine örtliche Diensthundeführergruppe sowie weitere Kräfte der Zentralen Polizeidirektion aus Hannover eingesetzt. Zusätzlich wurden sogenannte "Mantrailer", also Personenspürhunde, aus Celle alarmiert.

Spur endet an Bushaltestelle

Drei Hunde verfolgten nacheinander über Stunden die Spur des Mannes, die sich schließlich an einer Bushaltestelle verlor. Der Sucheinsatz musste in den Abendstunden erfolglos abgebrochen werden.

Am Dienstag, gegen kurz vor sieben Uhr, wurde der Vermisste in der Gemeinde Blender im Landkreis Verden von einem Anwohner entdeckt. Dieser informierte sogleich die Rettungsdienste, da er erkannte, dass sich der Senior in einer Hofeinfahrt verirrt hatte. Der Mann wurde leicht unterkühlt aber wohlbehalten in seine Einrichtung zurückgebracht.

