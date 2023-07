Gemeinsam stark für Leno: Spenden-Kampagne für leukämiekrankes Kind aus Loccum

Von: Beate Ney-Janßen

Dreieinhalb Wochen Chemotherapie hat Leno gerade hinter sich und kann doch fröhlich in die Kamera lachen, weil sein Patenonkel Tobias Krönig zu Besuch gekommen ist. © privat

Die Spenden-Kampagne für den kleinen Leno aus Loccum zeigt Wirkung.

Loccum – Bratwurst, Salzstangen, mit Papa spielen und Besuch von seinem Patenonkel Tobias bekommen – es ist ganz leicht, Leno zum Lachen zu bringen und ihm eine Freude zu machen. Leno, der mit Mama, Papa und seinem sechs Monate alten Brüderchen in Loccum lebt und der seine Familie mit dem Downsyndrom überraschte, als er vor drei Jahren zur Welt kam. „Ein kleiner Sonnenschein“, nennt sein Patenonkel Tobias Krönig ihn. Für diesen Sonnenschein hat Krönig eine Spenden-Kampagne initiiert, nachdem der Kleine eine Krebs-Diagnose bekommen hat.

Erst ein Monat ist vergangen, seit bei Leno Leukämie diagnostiziert wurde. Seitdem steht der Alltag der Familie Kopf. Drei Wochen hat er bereits in Mindens Kinderklinik verbracht, hat die erste Chemotherapie hinter sich, spricht ganz gut darauf an – aber alle wissen, dass das erst der Anfang eines sehr langen und schwierigen Weges ist.

Das Geld wird knapp

Ein Weg, auf dem seine Eltern ihn immer begleiten möchten. Im Krankenhaus wollen sie für ihn da sein, ihm zu Hause immer zur Seite stehen und Leno auch weiterhin fördern. Für Lenos Papa führt das alles dazu, dass er weniger in seinem Beruf als Erzieher arbeiten kann. Lenos Mama ist noch in Elternzeit. Woraus sich ein weiteres Problem ergibt: Das Geld wird knapp.

Das erkannte auch Patenonkel Krönig schnell. „Ganz viele wollten helfen und auch ihr Mitgefühl ausdrücken, nachdem Lenos Diagnose bekannt wurde“, sagt er. Kleine Liebesgaben gab es von ganz vielen Seiten, von Süßigkeiten bis zu Kuscheltieren. Alles ganz wunderbar, die Familie freue sich über die Aufmerksamkeiten. Das drängende Problem konnte dadurch aber nicht behoben werden. So heckte Krönig – in Absprache mit Lenos Eltern – einen Plan aus. Weshalb nicht eine Spendenaktion initiieren? Eine, mit der jeder noch so kleine Betrag dazu führen kann, Lenos Eltern von ihren finanziellen Sorgen zu entlasten, damit sie sich ganz und gar auf ihn konzentrieren können?

Mehr als 30 000 Euro gespendet

„Gemeinsam stark für Leno“ nannte Krönig seine Aktion, stellte sie auf die Internet-Spendenplattform www.gofundme.com und konnte das große Interesse, das umgehend folgte, kaum fassen. Nach zwei Tagen waren bereits mehr als 30 000 Euro von mehr als 1 000 Spendern für sein Patenkind zusammengekommen.

Was der Aufruf außerdem bewirkte: Aktionen im Bekanntenkreis, mit denen weiteres Geld gesammelt wird. Ob es die Schiedsrichter sind, die bei Spielen von Krönigs Fußballverein, dem TSV Loccum, entscheiden, dass sie auf ihre Aufwandsentschädigung verzichten, oder die Feuerwehrleute, die beim Zeltlager spontan die Mütze in die Hand nehmen und eine Sammelaktion initiieren.

Initiative Eltern krebskranker Kinder

Noch kann für Lenos Familie weiterhin gespendet werden – und nicht nur für sie. „Das Geld, das wir nicht benötigen, geht an den Verein Initiative Eltern krebskranker Kinder“, sagt Krönig. Weil die Resonanz so groß war, soll dieser Verein voraussichtlich sogar gleich zu Beginn einen Teil abbekommen.

Wie viel und wofür Lenos Familie Geld benötigt, wird sich zeigen und hängt von vielen Faktoren ab. Wie lange wird es dauern, bis der kleine Sonnenschein als geheilt gilt? Welche Therapien werden darüber hinaus notwendig, damit Körper und Geist aufholen, worauf sie sich nun nicht konzentrieren können? Einige Rückschritte hätten schon die ersten Wochen der Therapie mit sich gebracht, berichtet Krönig, gestattet sich aber angesichts des vielen Zuspruchs, ein wenig zu träumen: „Vielleicht können wir Leno irgendwann sogar eine Delfin-Therapie finanzieren.“ Dann, wenn der Krebs besiegt ist, dessen Folgen aber noch nachwirken.