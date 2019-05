Erdloch nahe Bücken geschaufelt: Geisel hatte Todesangst

Prozess nach Entführung im August 2016

Duddenhausen - Von Johanna Müller. Um eine Geiselnahme, während der der Geschädigte bis zum Kopf eingegraben wurde, geht es ab Dienstag in einem Prozess am Landgericht in Verden.