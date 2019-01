Geburtstagsfeier in Nienburg gerät außer Kontrolle

Polizei mit drei Fahrzeugen im Einsatz

Mit drei Streifenwagen war die Nienburger Polizei im Einsatz, um den Streit zu schlichten.

Nienburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag feierten zwei junge Nienburgerinnen ihre Volljährigkeit in den Räumen einer Tanzschule in der Rudolf-Diesel-Straße. Die Geburtstagsfeier geriet allerdings außer Kontrolle.