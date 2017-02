Gasalarm in Nienburgs Innenstadt

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge waren in der Langen Straße im Einsatz.

Nienburg - von Leif Rullhusen. Blaulicht, Martinshorn und mehrere Rettungsfahrzeuge ließen Schlimmstes befürchten. Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in Nienburgs Fußgängerzone löste am Montagabend einen Feuerwehreinsatz aus.

Die Anwohner des betroffenen Gebäudes direkt gegenüber des historischen Rathauses in der Langen Straße bemerkten gegen 20 Uhr einen Gasgeruch. Da unklar war, wo dieser herkam, rückten die Rettungskräfte zur Vorsicht mit einem Großaufgebot aus.

Vor Ort konnten die Brandbekämpfer der Nienburger Feuerwehr schnell Entwarnung geben. Für den Geruch war kein Gasleck verantwortlich. Anwohner hatten lediglich mit einem Gaskocher Essen zubereitet.

Zur Sicherheit führten Feuerwehr und Stadtwerke entsprechende Messungen durch, bevor sie nach etwa 45 Minuten wieder abrückten. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. Der Einsatz war allerdings nicht umsonst.

Quelle: BlickPunkt Nienburg