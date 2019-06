Freikarten für den Dinopark gewinnen 

Münchehagen - Das Freilichtmuseum Münchehagen ist Deutschlands größter, wissenschaftlicher Erlebnis- und Themenpark.

Auf einem etwa 3 Kilometer langen Rundweg durch das parkartige Gelände erfahren Besucher, anhand von über 230 lebensechten Rekonstruktionen von Dinosauriern und anderen Urzeittieren in Originalgröße, alles über die faszinierende Entwicklung des Lebens in der Erdgeschichte.

Mit Allonso auf Tour

In diesem interaktiven Paläo-Theaterstück mit wissenschaftlichem Hintergrund spielt die Handpuppe Allonso die Hauptrolle. Er erklärt die Welt der Dinosaurier auf seine ganz eigene Art und Weise. Die Gäste können spannende und geheimnisvolle Fakten, Theorien und Kurioses zu T-rex & Co erfahren. Der kleine Experte erkundet die riesigen Giganten und zeigt wie diese gejagt oder sich in familiären Umfeld verhalten haben.

Freiluftpräparation – Fossilien-Safari

Die Besucher können selbst Gesteinsplatten aus Wyoming spalten und 50 Millionen Jahre alte Fische, Pflanzen und andere Fossilien finden. Ab sofort kann jeder Besucher selbst aktiv sein gefundenes Fossil unter fachkundiger Anleitung eines Experten präparieren. Vor Ort stehen echte Präparatoren Rede und Antwort.

Nach Goldschatz suchen

Ab sofort können die Gäste wieder wie echte Schatzjäger Gold aus Flusskies herauswaschen. Wer die knifflige Aufgabe besteht, bekommt seinen eigenen Goldtaler als Belohnung.

Außerdem gibt noch viel mehr zu entdecken. Der Dinopark hat Zuwachs bekommen – neue Dinomodelle warten schon. Der Dinopark hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.dinopark.de

Quelle: BlickPunkt Nienburg