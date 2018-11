Fischer ertränkt Sterntaucher im Steinhuder Meer

Naturschützer fordern Land zum sofortigen Handeln auf

+ © Pixabay © Pixabay

Winzlar - Ein studentischer Mitarbeiter der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) traute seinen Augen nicht, als er vor Kurzem einen Sterntaucher sah, der sich in einem Stellnetz verfangen hatte. Das Netz befand sich in der Nähe der Badeinsel im Steinhuder Meer. Als sich ein Fischerboot näherte, wähnte er den seltenen Vogel schon in Sicherheit. Was dann geschah, können die Naturschützer in der ÖSSM bis heute nicht fassen.