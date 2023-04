Feuerwehr zieht Auto bei Drakenburg aus der Weser

Feuerwehr und DLRG sichern einen bei Drakenburg in die Weser geratenen Seat Leon. © Uwe Schiebe / Feuerwehr

Unweit vom Klärwerk in Drakenburg ist am Montag gegen 12 Uhr ein Seat Leon mit Stader Kennzeichen in die Weser geraten. Es befand sich kein Mensch im Auto.

Um 12.07 Uhr ist die Feuerwehr am Montag mit dem Alarmstichwort „Auto in Weser“ nach Drakenburg alarmiert worden. Das berichtet Uwe Schiebe, Kreispressewart Nienburg-Nord der Feuerwehr. Ein Boot der FTZ und zwei Boote der DLRG seien zu Wasser gelassen worden.

Schnell waren auch zwei Taucher der DLRG in die Weser gestiegen. Sie fanden das Auto, konnten aber nicht erkennen, ob sich jemand darin befand. Daher haben sie eine Scheibe eingeschlagen und das Auto mit einem Seil gesichert.

Als die Seilwinde des Nienburger Einsatzfahrzeuges den Seat aus dem Wasser gezogen hatte, sei die Erleichterung groß gewesen, dass sich niemand im Auto befand. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Vorfall gekommen ist.