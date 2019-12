Brennender Altpapiercontainer in Hoya

Drei Tonnen gepresste Pappe in Flammen

+ © Marion Thiermann Aus ungeklärter Ursache ging der Container in Flammen auf. © Marion Thiermann

Hoya - von Marion Thiermann. Ein brennender Altpapiercontainer sorgte am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz in Hoya. Etwa drei Tonnen gepresste Pappe stand in Flammen.