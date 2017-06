Unfall auf B215 fordert einen Schwerverletzten

Stolzenau - Von Thomas Finze. Ein schwerverletzter Autofahrer musste am Donnerstagnachmittag von den Feuerwehren Stolzenau und Nendorf aus seinen Trümmern befreit werden.

Der Autofahrer war um 16.12 Uhr auf der B215 von Stolzenau kommend in Richtung Nendorf unterwegs. In Höhe der Gemarkung Hibben kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Unfalls wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und befreiten den Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät aus seiner Misslichen Lage.

Schwerverletzt wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Minden gebracht. Ein im Auto mitgeführter Hund konnte nur noch tot geborgen werden. Im Einsatz war die Feuerwehr aus Stolzenau mit vier Fahrzeugen, die Feuerwehr Nendorf mit zwei Fahrzeugen sowie der Notarzt, ein Rettungswagen und zwei Fahrzeuge der Polizei.

Bei einem Folgeeinsatz in der Nendorfer Reithalle, wurde ein Kind verletzt. Es war zwischen Pferd und Wand eingeklemmt worden und zog sich Knochenbrüche zu. Die zur Einsatzstelle geeilten Feuerwehren brauchten nicht mehr eingreifen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg