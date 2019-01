Feuer in leerstehendem Supermarkt

Stolzenau. Eine brennende Matratze sorgte für einen nächtlichen Einsatz der Feuerwehren aus Stolzenau und Holzhausen.

Die Brandbekämpfer aus Stolzenau und Holzhausen sowie die Einsatzleitung Ort der Samtgemeinde Mittelweser wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Gebäudebrand in einem ehemaligen Supermarkt in Stolzenau alarmiert.

Zwei aufmerksame Passanten hatten kurz vor Mitternacht Brandgeruch im Bereich des leerstehenden Gebäudes in der kleinen Geest festgestellt und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung in dem Supermarkt. Ein Trupp unter Atemschutz drang in das Gebäude ein.

+ In dem ehemaligen Supermarkt in Stolzenau brannte eine Matratze. © Uwe Witte

Eine sich in den hinteren Räumen befindende Matratze brannte mitten im Raum. Das Feuer wurde gelöscht und das Gebäude mit Hilfe von Hochdrucklüftern rauchfrei gemacht. Damit war der Einsatz unter Leitung von Stolzenaus Ortsbrandmeister Michael Drübber und für die 31 Feuerwehrleute beendet. Zur Absicherung der Einsatzkräfte war das Rote Kreutz Warmsen vor Ort. Die Polizei Stolzenau vermutete als Brandursache Brandstiftung in dem Gebäude.

Quelle: BlickPunkt Nienburg