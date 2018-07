Feuer in Gartenlauben: Täter erklärt sich 

Nienburg/Verden - Von Wiebke Bruns. In dem Prozess um mehrere Brände in zwei Nienburger Kleingartenanlagen im Dezember 2017 hatte der 36 Jahre alte Angeklagte für den Verhandlungstag am Freitag ein Geständnis angekündigt.

Die Verantwortung für die meisten Brände hat er übernommen, will diese aber nicht gezielt gelegt haben.

Fast durchgängig zupfte der Angeklagte nervös an seinem Pullover herum, antwortete mit leiser Stimme und alles, was der gebürtige Pole sagte, musste ein Dolmetscher übersetzen. Der Mann lebte zum Tatzeitpunkt als Obdachloser in Nienburg und will in die Lauben eingestiegen sein, um dort nach Lebensmitteln zu suchen. Für die Brände hatte er nicht besonders überzeugende Erklärungen. Mal sei eine Jacke aufs Feuer gefallen, womit er vermutlich das in einem Ofen meinte. Dann will er nur vergessen haben, ein Feuer zu löschen, bevor er „fluchtartig das Haus verlassen“ habe. Bei einem Brand habe er nach einem Kabel für seine Musikanlage gesucht. „Dabei ist mir die Zigarette runtergefallen“, übersetzte der Dolmetscher.

In einem Haus habe er nach einem Wasserkocher gesucht. „Dort habe ich auch vergessen, das Feuer auszumachen.“ Zur Begründung merkte er an, vorher „zwei Flaschen Spiritus“ getrunken zu haben.

Am Abend des 21. Dezember brannte eine Gartenhütte nahe der B 215, nicht weit entfernt vom ASC-Sportplatz. Diese Brandlegung bestreitet der Angeklagte. Als er dort angekommen sei, habe es schon gebrannt. „Ich wollte etwas in die Hand nehmen, um das Feuer zu löschen, doch es gab nichts.“ Er habe sich dann in das daneben stehende Häuschen schlafen gelegt. „War das nicht gefährlich?“, wollte der Vorsitzende wissen. „Ein wenig schon“, so die knappe Antwort.

Die Polizei hatte den 36-Jährigen schon vorher als mutmaßlichen Täter im Visier, aber erst am 28. Dezember erfolgten die Festnahme und die noch aktuelle Untersuchungshaft. Als erster Zeuge in dem Prozess wurde ein Feuerwehrmann gehört, der für die Absicherung der Straße zuständig war. „Da ist der Angeklagte gekommen, der sah damals aber etwas anders aus, und wollte in die Einsatzstelle mit seinem Fahrrad schieben.“ Er habe den Mann gestoppt, der sei kurz weggegangen und dann ohne das mit Tüten behangene Fahrrad wiedergekommen. „Er sah aus wie ein Obdachloser, der mit seinem Hab und Gut durch die Landschaft zieht“, merkte der Zeuge an.

Dann habe der Mann ihm eine „tiefe Wunde, stark blutend“ an der Hand gezeigt. Weil der Rettungsdienst vor Ort war, habe er den Angeklagten dorthin begleitet. Ein paar Minuten später seien Polizisten gekommen, die eine Person suchten. Die Beschreibung passte. Er informierte die Beamten über den Mann im Krankenwagen. Es war der Gesuchte.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Quelle: BlickPunkt Nienburg