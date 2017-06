Begegnung der Generationen

"Familienhort" in Nienburg offiziell eröffnet

+ © Leif Rullhusen Nienburgs Bürgermeister Henning Onkes und der Bundestagsabgeordnete Maik Beermann lassen sich von der Vorsitzenden des Sprotte-Vereins Tamara Ritter und der Sprotte-Geschäftsführerin Barbara Weissenborn (v.l.) durch den Garten des "Familienhorts" führen © Leif Rullhusen

Nienburg -Von Leif Rullhusen. Im Bauerngarten wächst das Obst und Gemüse. Eine bunte Bank lädt zum Ausruhen ein und eine Handvoll Hühner scharrt in der Erde. Es ist ein idyllisches Plätzchen mitten in Nienburg. Der „Familienhort“ in der Alpheide ist aber noch viel mehr.