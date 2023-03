Fall Mandy: Razzien nach Schüssen auf ihren Vater

Von: Katrin Köster

Hannover/Haßbergen – Vom frühen Mittwochmorgen bis zum Nachmittag dauerte die groß angelegte Razzia, die sich gegen vier Personen richtete, die im Verdacht stehen, etwas mit den Schüssen auf einen 54-jährigen Mann aus Haßbergen zu tun zu haben (wir berichteten).

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg sowie die Staatsanwaltschaft Verden berichten in einer gemeinsamen Mitteilung, dass die Polizei bei den Durchsuchungen von insgesamt elf Objekten in Celle, Wolfenbüttel, Hambüchen, Peine und Uelzen zahlreiche Gegenstände sichergestellt habe. Dazu gehören „diverse Telekommunikationsmittel, Datenträger sowie Schusswaffen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Auswertung der Telekommunikationsmittel und Datenträger sowie die Prüfung, ob sich unter den Schusswaffen auch die gesuchte Tatwaffe befindet, dauern an.

Polizei sucht die Tatwaffe

Hintergrund der Durchsuchungen sind Schüsse, die unbekannte Täter am 9. Januar auf einen 54-jährigen Haßberger abgegeben hatten, als der aus seinem Wohnhaus an der Straße „Im Spargelfeld“ treten wollte. Die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ermitteln in diesem Zusammenhang gegen vier Verdächtige im Alter von 25 bis 76 Jahren wegen versuchten Totschlags. Der 54-Jährige ist der Vater der getöteten Mandy Müller, deren Tod bis jetzt nicht aufgeklärt worden ist. Er soll auf eigene Faust versucht haben, den oder die Mörder seiner Tochter zu fassen. Die Beamten gehen davon aus, dass auf den Vater geschossen wurde, um ihn davon abzubringen.

Die Beamten erhoffen sich laut Polizeihauptkommissar Daniel Jahn vor allem, die Umstände der Schüsse aufzuklären. Er weist darauf hin, dass es am Mittwoch keine Festnahmen gegeben habe, da kein dringender Tatverdacht gegen einen der Beschuldigten bestehe.