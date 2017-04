Transporter in Flammen

Voigtei - Von Thomas Glauer. Schon wieder ein Feuer in Voigtei. Diesmal brennt der Transporter eines Gartenbaubetriebes völlig aus.

Keine Ruhe haben derzeit die Aktiven der Ortsfeuerwehr Voigtei. Nach dem Großfeuer am Freitag mit entsprechenden Nacharbeiten gab es am Montagnachmittag um 15.58 Uhr erneut Alarm in Voigtei und Deblinghausen. Auf der Kreisstraße 54 Richtung Maasen war ein VW Transporter eines Gartenbau-Unternehmens aus ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Nach Angaben des Fahrers hätten plötzlich die Bremsen versagt und alle Kontrollleuchten hätten aufgeleuchtet. Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war, konnten die Insassen unverletzt aussteigen. Sie versuchten noch das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, jedoch ohne Erfolg. Auch Mitarbeiter einer Elektrofirma, die auf den Fahrzeugbrand zukamen, konnten mit einem weiteren Feuerlöscher das Feuer nicht mehr eindämmen.

Die eintreffenden Wehren Deblinghausen und Voigtei nahmen zuerst ein Strahlrohr mit Wasser unter Atemschutz vor, und setzten den Löschangriff mit Schaum fort. Die Zerstörung der Fahrerkabine und Motorbereich konnte nicht mehr verhindert werden. Nach etwa 20 Minuten hatten die Einsatzkräfte die Flammen gelöscht. Die Kreistraße war für etwa eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt.

Erneut sahen sich die an den Absperrungen eingesetzten Brandbekämpfer Diskussionen und Beschimpfungen durch einige Verkehrsteilnehmer ausgesetzt, die kein Verständnis für die Sperrung zeigten und sogar fragten, ob man das brennende Fahrzeug nicht von der Straße räumen und dort löschen könnte, damit sie weiterkönnten.

Gegen 17.15 Uhr konnten die 15 Feuerwehrkräfte, die mit drei Fahrzeugen angerückt waren, wieder einrücken. Die Polizei war mit einem Fahrzeug und zwei Kräften vor Ort und übernahm die weiteren Maßnahmen in Abstimmung mit der Straßenmeisterei.

Quelle: BlickPunkt Nienburg