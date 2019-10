Erneut brennendes Auto in Nienburg

Nienburg. Schon wieder brennt ein Auto in Nienburg. Diesmal geht ein Mercedes in Langendamm in Flammen auf. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Am frühen Dienstagmorgen wurde den Einsatzkräften der brennende Pkw in Langendamm gemeldet. Gegen 2.10 Uhr hatte ein Nienburger das Feuer in der Westlandstraße entdeckt. Die ersteintreffenden Polizeibeamten trafen auf einen am Straßenrand stehenden, brennenden Mercedes. Das Feuer hatte sich im Innenraum bereits derart ausgebreitet, dass eigene Löschversuche der Polizei nicht ausreichten. Durch die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr Langendamm, die mit neun Einsatzkräften erschienen war, konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Polizei vermutet Brandstiftung

Der Pkw brannte großflächig aus. Zum Eigentümer können bislang keine Angaben gemacht werden, da das Fahrzeug nicht mehr zugelassen ist. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage geht die Polizei von Brandstiftung aus, beschlagnahmte den Pkw und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Wenige Stunden zuvor, gegen 22.30 Uhr, gab es in der unmittelbaren Nähe bereits zu mehreren Sachbeschädigungen. Mit Feldsteinen und einer Flasche wurden zwei Fensterscheiben an einem Mehrfamilienhaus sowie ein geparkter Opel eines 28-jährigen Nienburgers beschädigt. Während die Polizei Nienburg mit Zeugen und Geschädigten sprach, wurde zudem ein Feldstein in Richtung eines geparkten Funkstreifenwagens geworfen, der diesen nur knapp verfehlte.

Polizei ergreift Tatverdächtigen

Die Beamten der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg konnten im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen ergreifen, der sich in einem Gebüsch am nahe gelegenen Spielplatz versteckte. Gegen den 19-jährigen Nienburger wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Ob ein Zusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen und der Brandstiftung besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits in der vergangenen Woche brannten ein Pkw sowie ein Roller im Nordertor.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Tel. 05021/97780 entgegen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg