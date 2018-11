Erichshagen: Flüchtiger fährt gegen Laterne

Erichshagen-Wölpe -Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr mit seinem Wagen von der Wölper Straße (B 215) abgekommen und hat dabei mehrere Leitpfähle, eine Laterne sowie ein Verkehrsschild stark beschädigt.

Laut Bericht der Polizei war der Fahrer in Richtung Holtorf unterwegs. In einer angezogenen Linkskurve ist er in Höhe des Kindergartens nach links von der Fahrbahn abgekommen, auf den Grünstreifen geraten und hat dort insgesamt fünf Leitpfähle sowie eine Straßenlaterne und ein Schild überfahren. Danach flüchtete der Verursacher.

Die Beamten haben einige Fahrzeugteile am Unfallort sichergestellt. Wer Hinweise auf den Vorfall oder den möglichen Verursacher hat, kann sich bei der Polizei unter Tel. 05021/97 780 melden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa